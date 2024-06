DYNACOR FAIT PART DES RÉSULTATS DES VOTES LORS DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SES ACTIONNAIRES

Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'octroi d'une subvention de 2?248?975 $ à Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) pour soutenir la mise en oeuvre du nouveau programme Podium Mines dans le but de favoriser la compétitivité des...

Groupe Dynacor Inc. (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer les résultats des votes lors de l'assemblée annuelle de ses actionnaires tenue le 18 juin 2024. 1. Élection des administrateurs de Groupe Dynacor inc. Les personnes...

Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer ses résultats de prospection et de cartographie sur sa propriété Flordin, dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Les travaux de terrain, réalisés au début du mois de juin...

Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir de révéler qu'elle a augmenté la taille de son offre publique « Best Efforts » annoncée précédemment. L'offre publique a été augmentée à 50 691 200 parts de la Société (chacune, une...

O3 Mining Inc. (« Minière O3 » ou la « Société ») annonce que, conformément aux modalités de la débenture convertible non garantie de premier rang émise le 19 juin 2023 (la « débenture »), la Société a choisi d'émettre 215,517 actions ordinaires...