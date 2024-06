FP Canada(MD) accueille Moira Klein-Swormink et Susan Silma au sein de son conseil d'administration





TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - FP Canada annonce la nomination de deux nouvelles administratrices générales, Moira Klein-Swormink et Susan Silma. Moira et Susan offriront bénévolement leur expertise au conseil d'administration, qui travaille au nom des Canadiens et Canadiennes, des professionnels Certified Financial Planner® et qualified Associate Financial PlannerMD, ainsi que d'autres parties prenantes, pour réaliser la mission de FP Canada : promouvoir le bien-être financier pour tous en faisant progresser la planification financière professionnelle.

Moira Klein-Swormink est directrice du développement des succursales chez Edward Jones Canada. Elle a occupé divers postes au sein de l'organisation, dont ceux de directrice principale, conseils et solutions en gestion de patrimoine?; directrice, groupe des stratégies clients?; et directrice, rendement de équipes en succursale. Au cours de sa carrière chez Edward Jones, elle a dirigé de nombreux projets d'envergure et a lancé avec succès plusieurs nouveaux programmes.

Moira a une vaste expérience de la gouvernance publique et à but non lucratif, notamment en tant que membre du comité consultatif des parties prenantes de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), membre du conseil d'administration de Junior Achievement of Central Ontario et conseillère bénévole de la banque alimentaire Fare Share Foodbank à Oakville. Elle est diplômée de l'Université Western et a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l'Université Dalhousie.

Susan Silma dirige actuellement la transformation de l'engagement des membres dans l'un des plus grands fonds de pension du Canada. Avocate et ancienne régulatrice, Susan se passionne pour l'humanisation de l'expérience client dans le secteur des services financiers et pour la promotion du bien-être financier des Canadiens. Tout au long de sa carrière, elle a mis à profit sa profonde compréhension du secteur pour promouvoir des améliorations transformatrices dans les résultats des clients. Elle a travaillé pour de grandes banques et compagnies d'assurance, des courtiers indépendants et une entreprise de technologie.

Susan est une bénévole active et membre du conseil d'administration depuis plus d'une décennie à Community Living Toronto, leader et innovateur reconnu dans le soutien des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Elle est diplômée en droit de la Osgoode Hall Law School et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Schulich School of Business.

«?FP Canada ne pourrait pas réaliser son mandat sans les professionnels hautement accomplis qui offrent bénévolement leur temps comme membres du conseil d'administration, dit Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. Les expériences uniques de Moira et de Susan dans le domaine des services financiers, leur expertise approfondie et leurs capacités éprouvées en matière de leadership en font des ajouts exceptionnels à notre conseil d'administration. Je me réjouis d'entendre leurs points de vue et de voir FP Canada bénéficier de leurs contributions.?»

Un autre changement au conseil d'administration de FP Canada est le départ de l'administrateur général, Pierre Piché. Pierre est un gestionnaire retraité qui a connu une carrière très fructueuse en tant qu'économiste, financier et investisseur auprès d'organisations européennes et canadiennes durant plus de 35 ans. «?Pierre a grandement contribué à aider FP Canada à franchir des jalons importants et à s'adapter aux récents changements qui ont eu une incidence sur la profession de planificateur financier, commente Ron Harvey, président du conseil d'administration de FP Canada. Au nom de FP Canada et de l'ensemble du conseil d'administration, j'aimerais le remercier pour son engagement et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets futurs.?»

Le conseil d'administration de FP Canada est composé de personnes aux expériences diversifiées et en lien avec le mandat de FP Canada. Outre Moira Klein-Swormink et Susan Silma, les membres actuels comprennent le président du conseil, Ronald P. Harvey (gestionnaire à la retraite), Christopher Dewdney (directeur, Dewdney & Co.), Yves L. Giroux (vice-président, Développement des affaires multi-réseaux, Desjardins Sécurité financière), Winston Maharaj (gestionnaire à la retraite), Nira Sivakumar (associée IA, Deloitte), Teresa Black Hughes (conseillère financière et gestionnaire de portefeuille, RGF Integrated Wealth Management), Susan Howe (directrice de la planification financière à la Banque Royale du Canada), Denise McEachern (vice-présidente adjointe, Services de planification financière et successorale à la Financière Sun Life) et Julie Raîche (vice-présidente, Particuliers, Est du Québec à la Banque Nationale).

