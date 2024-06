JinenU Solar a impressionné le salon Intersolar Europe 2024 grâce à des services de personnalisation uniques





MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, JinenU Solar, un leader mondial axé sur la personnalisation des modules solaires, fait son apparition à Intersolar Europe 2024. En se concentrant sur les services OEM/ODM, JinenU a parfaitement démontré sa force d'innovation et est ainsi devenu le centre d'attention.

Pour les systèmes photovoltaïques solaires distribués (DSPV) sur le marché européen, JinenU propose des modules solaires très efficaces allant de 400 W à plus de 710 W pour répondre à une demande diversifiée, ce qui attire un grand nombre de clients à la recherche de solutions de personnalisation fiables.

Le positionnement de JinenU est professionnel et axé sur la personnalisation, ce qui lui permet de se distinguer et de se différencier dans l'ensemble de l'industrie photovoltaïque. En juin dernier, JinenU a achevé la planification de 20 GW dans 6 bases de production, ce qui démontre pleinement sa force et sa capacité.

En outre, JinenU dispose d'équipes techniques professionnelles et d'équipements de production de nouvelle génération. Elle peut répondre rapidement et avec souplesse aux besoins des clients, réduire les coûts et les risques de production des clients et garantir une livraison de qualité dans les délais impartis.

Au cours de l'exposition, JinenU a non seulement démontré les avantages uniques des services de personnalisation, mais a également fait part de sa confiance dans l'avenir de l'industrie photovoltaïque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443614/image.jpg

20 juin 2024 à 09:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :