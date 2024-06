Toronto Pearson est prêt pour la saison la plus occupée de l'année alors que les voyages d'été s'intensifient





TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Toronto Pearson est prêt à accueillir des millions de passagers alors que l'été, la saison la plus occupée de l'année, s'installe.

Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto s'est associée à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour donner quelques conseils aux passagers voyageant pendant la saison estivale.

Cet été, Toronto Pearson s'attend à accueillir plus de 160 000 passagers par jour pendant les journées les plus fréquentées, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à 2023. On s'attend à plus de 1 100 vols aux points forts de la saison, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année dernière.

Même si juillet et août sont les mois de l'été les plus occupés à Toronto Pearson, l'aéroport constate déjà au mois de juin des volumes de passagers plus élevés que la normale, tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en septembre.

Les passagers de Toronto Pearson tirent de plus en plus parti des outils numériques mis à leur disposition pour simplifier leur expérience de voyage, ce qui s'avère un atout considérable, surtout pendant les périodes de pointe. Dans cette optique, nous recommandons d'utiliser les outils suivants avant d'arriver à l'aéroport :

Les passagers doivent toujours se présenter à Toronto Pearson trois heures à l'avance pour un vol international et deux heures à l'avance pour un vol intérieur.

L'aéroport international Toronto Pearson est le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. En 2023, nous avons transporté 45 millions de passagers vers 195 destinations au Canada et dans le monde, offrant un service quotidien direct vers plus des deux tiers des économies mondiales.

L'aéroport Pearson et ses partenaires emploient 50 000 personnes dans l'ensemble de l'aéroport et contribuent à hauteur de 42 milliards de dollars par année à l'économie de l'Ontario en tant que deuxième zone économique en importance au Canada. Pour soutenir notre vision qui consiste à remettre la joie dans l'acte de voyager, nous nous lançons dans une démarche visant à faire de l'aéroport Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de rendement aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité.

