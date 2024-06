Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés





OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés :

« L'an dernier, le monde a connu la plus forte augmentation jamais vue du nombre de déplacements forcés. En effet, plus de 117 millions de personnes ont fui leur communauté et ainsi perdu leur foyer et leur vie quotidienne. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, nous rendons hommage à la force et à la résilience de ceux qui cherchent à se mettre à l'abri de la guerre, du conflit et de la persécution, et nous réaffirmons notre engagement à les protéger.

« L'an dernier, le Canada a réinstallé plus de 51?000 réfugiés dans le cadre de programmes de parrainage par le gouvernement fédéral, par le secteur privé et mixtes, y compris des femmes et des filles à risque, des minorités ethniques et religieuses ainsi que des défenseurs des droits de la personne. En travaillant en partenariat avec des organisations telles que la Rainbow Refugee Society et Rainbow Railroad, nous accueillons des réfugiés 2ELGBTQI+ au Canada, car personne ne devrait vivre dans la crainte en raison de la personne qu'il aime.

« Notre engagement collectif à aider les plus vulnérables et à améliorer leur sort restera inébranlable. Dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2024-2026 du gouvernement du Canada, nous préconisons la croissance économique, la réunification familiale et l'intervention en cas de crise humanitaire. Nous élargissons la portée du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, qui aide les réfugiés à se trouver un travail au Canada, et nous souhaitons le rendre permanent. De plus, nous investissons 75 millions de dollars sur six ans pour aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour soutenir les réfugiés et intervenir dans les situations de déplacement forcé et de migration irrégulière.

« En cette Journée mondiale des réfugiés, j'invite les Canadiens à célébrer les forces et les réalisations des réfugiés. Le Canada donne sa pleine mesure lorsqu'il aide les personnes ayant les plus grands besoins, alors passons à l'action. »

Découvrez le système du Canada lié aux réfugiés et les mesures que nous prenons pour aider les réfugiés et les nouveaux arrivants à s'installer et à s'intégrer au Canada.

