Le nouvel aspirateur sec humide RapidWash d'Eureka combine une puissance d'aspiration puissante et des capacités avancées d'autonettoyage

PARSIPPANY, New Jersey, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, la marque de nettoyage domestique avec plus d'un siècle d'innovation, annonce le lancement de RapidWash, son dernier aspirateur sec humide. Combinant une puissance d'aspiration puissante de 15 000 Pa et des capacités d'autonettoyage avancées dans un design simple, l'Eureka RapidWash est sur le point de devenir le choix de solutions de nettoyage pour les ménages à la recherche d'un mode de vie efficace et pratique.

Les sols scintillants en un seul passage

L'Eureka RapidWash est doté d'un puissant moteur BLDC capable d'une puissance d'aspiration de 15 000 Pa, ainsi que d'une brosse de sol avec une vitesse de rotation de 450 fois par minute. De plus, la conception à double anti-enchevêtrement empêche les poils de s'enrouler autour de la brosse à rouleaux, tandis que la conception à bord zéro permet à l'aspirateur de nettoyer les coins difficiles d'accès. Avec l'Eureka RapidWash, les consommateurs peuvent être assurés que leurs sols seront étincelants en un seul passage.

Un aspirateur qui se nettoie

Le nettoyage de l'aspirateur lui-même peut être aussi difficile que l'aspiration de toute la maison avec certaines marques, mais l'Eureka RapidWash prend soin d'elle-même pour que les consommateurs n'aient pas à le faire. Après le nettoyage, les consommateurs peuvent simplement placer l'aspirateur dans la base de nettoyage et activer le mode d'autonettoyage en appuyant sur un bouton. Une série de jets d'eau nettoient et rincent soigneusement la saleté et la base sèche la brosse à rouleaux pour empêcher les odeurs de se développer.

Plus de puissance et plus de fonctionnalités dans un design plus léger et plus simple

Bien qu'il offre plus de puissance et plus de fonctionnalités, l'Eureka RapidWash est en fait plus léger que les modèles précédents. Pesant 8,16 lbs, le RapidWash est 6 % plus léger que son prédécesseur NEW400 et laisse encore suffisamment d'espace pour un écran LED intuitif qui permet aux consommateurs de vérifier facilement le niveau de la batterie, le mode de nettoyage et tout message d'erreur

Tout ce qui concerne le RapidWash est axé sur la commodité, de la fonction auto-propulsive qui permet aux consommateurs de guider plus facilement leur aspirateur vers la fonction de pause qui permet aux consommateurs de mettre l'aspirateur en pause pendant un moment sans avoir à allumer et à éteindre constamment l'aspirateur.

Disponibilité

À partir du 20 juin 2024, l'Eureka RapidWash sera d'abord disponible à l'achat aux États-Unis au prix de détail de 279,99 dollars et sera ensuite lancé dans des pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

À propos d'Eureka

Fondée en 1909 à Detroit, dans le Michigan, aux États-Unis, Eureka® propose une gamme complète d'aspirateurs, y compris des aspirateurs verticaux, des aspirateurs-traîneaux, des aspirateurs à main, des aspirateurs sans fil et des robots. Depuis plus de 100 ans, Eureka continue d'innover et de mettre sur le marché de nouveaux produits passionnants, ce qui en fait une référence en Amérique du Nord et dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez www.eureka.com.

20 juin 2024 à 09:00

