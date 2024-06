Le Groupe Marcelle, le plus grand fabricant de cosmétiques au Canada, célèbre son 75e anniversaire





MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe Marcelle, le plus grand fabricant de cosmétiques du Canada, est fier de célébrer son 75e anniversaire. L'entreprise familiale est devenue un chef de file dans l'industrie canadienne de la beauté en créant des cosmétiques de haute qualité qui non seulement rehaussent la beauté naturelle, mais qui célèbrent également l'esprit unique du Canada.

L'histoire du Groupe Marcelle est celle d'une innovation continue, offrant des produits cosmétiques de haute qualité aux Canadiens d'un océan à l'autre depuis 1949. L'entreprise qui, au départ, opérait depuis une seule pharmacie montréalaise est devenue une puissance cosmétique avec une présence nationale. Aujourd'hui, ses quatre marques bien-aimées - Marcelle, Watier, Annabelle et CW Beggs and Sons - offrent chacune une gamme de produits qui reflètent les besoins uniques de l'industrie canadienne de la beauté. Les quatre marques sont présentes sur les étagères des pharmacies et des boutiques de beauté partout au Canada et à l'étranger, un véritable témoignage du succès canadien.

« Depuis 75 ans, le Groupe Marcelle est plus qu'une simple entreprise de cosmétiques établie au Canada, car nous incarnons la beauté canadienne », a déclaré David Cape, président du Groupe Marcelle. « De nos modestes débuts en tant que pharmacie montréalaise distribuant des produits de beauté jusqu'au moment où nous sommes devenus le plus grand fabricant de cosmétiques au pays, quatre générations de la famille Cape se sont consacrées à l'innovation et à la création de produits qui permettent aux Canadiens de célébrer leur beauté naturelle avec une touche distinctement canadienne. »

Le Groupe Marcelle est conscient que la beauté va au-delà des apparences. L'entreprise intègre la riche mosaïque des paysages canadiens dans ses produits en utilisant des ingrédients locaux de haute qualité. Des propriétés revigorantes du thé du Labrador à l'essence de l'épinette boréale, le Groupe Marcelle infuse la puissance de la nature canadienne dans ses formules.

« Nous nous procurons les meilleurs ingrédients à l'échelle mondiale, mais nous avons une place spéciale dans nos coeurs pour les trésors canadiens », a déclaré David Cape. « Et cet engagement envers notre patrimoine va au-delà des ingrédients. Nous croyons qu'il faut établir des relations solides avec les formidables Canadiens qui font confiance à nos marques, favoriser un sentiment de communauté et célébrer ce que signifie être belle ou beau, à l'intérieur comme à l'extérieur. »

Alors que le Canada se prépare pour les célébrations estivales, le Groupe Marcelle se remémore son parcours de 75 ans et se tourne vers un avenir aussi brillant et audacieux que celui de la beauté canadienne. L'entreprise demeure dévouée à l'innovation en créant des produits de beauté efficaces qui permettent aux Canadiens de célébrer leur beauté unique. Le Groupe Marcelle s'engage à redonner aux communautés qui ont soutenu son parcours en veillant à ce que la beauté canadienne continue de briller de mille feux pour les générations à venir.

À propos du Groupe Marcelle

Le Groupe Marcelle est le plus grand fabricant de cosmétiques au Canada en créant des soins de la peau et un maquillage novateurs, et ce, pour les Canadiens et par les Canadiens. Depuis 75 ans, le Groupe Marcelle est fier d'être une entreprise familiale établie à Montréal, au Québec, où il est passé d'une pharmacie locale distribuant des produits de beauté à une puissance nationale en matière de cosmétiques. Avec plus d'un millier de produits offerts dans l'ensemble de ses quatre marques (Marcelle, Watier, Annabelle et CW Beggs and Sons), Groupe Marcelle caractérise l'industrie cosmétique canadienne.

SOURCE Groupe Marcelle Inc.

20 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :