Le gouvernement du Canada conclut une entente de principe avec le gouvernement du Québec pour le transfert du Centre Asticou afin d'aménager le futur Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - En tant que Canadiennes et Canadiens, nous accordons une grande importance à notre système de santé publique universel. Avoir accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour la santé et le bien-être, et le gouvernement du Canada est toujours prêt à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin d'améliorer le système de santé du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a signé une entente de principe afin de procéder au transfert d'une partie du terrain et de l'immeuble du Centre Asticou, à Gatineau (Québec), au gouvernement du Québec dans le but d'y aménager le futur Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais.

Le site du Centre Asticou, qui appartient à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), a une superficie totale de 26 hectares. De ce nombre, 17,2 hectares seraient transférés au gouvernement du Québec d'ici le mois de décembre 2025. Sous réserve des approbations, les 8,9 autres hectares seraient transférés à la Commission de la capitale nationale (CCN) aux fins de renaturalisation.

En plus de mieux correspondre aux attentes et aux besoins en matière de santé de la population de la région, le transfert du Centre Asticou contribuera également aux efforts de réduction du portefeuille de locaux à bureaux du gouvernement, qui a pour objectif de réduire son portefeuille de locaux à bureaux de 50 % d'ici les 10 prochaines années.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec différents partenaires, dont les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que les organisations communautaires, à cerner de nouvelles possibilités pour ses biens excédentaires afin de soutenir le logement et d'autres besoins communautaires pour le bien des Canadiennes et des Canadiens.

« C'est une journée historique pour la région de l'Outaouais avec le premier pas vers la construction d'un nouvel hôpital dont la région avait grandement besoin. Cette annonce est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour améliorer notre système de santé et pour assurer que les Canadiennes et Canadiens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à ce travail de collaboration, des milliers de personnes de la région pourront profiter d'un établissement de santé moderne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes heureux de répondre favorablement à la demande du gouvernement du Québec qui nous a sollicité dans sa recherche du meilleur site pour le nouvel hôpital. Il est indéniable que tous les niveaux de gouvernement doivent collaborer pour garantir des services de santé accessibles et de qualité à la population de l'Outaouais. »

Steven MacKinnon

Député de Gatineau et Leader du gouvernement à la Chambre des communes

« En tant que membre du caucus des députés de l'Outaouais, je me réjouis de l'annonce du transfert d'une partie du site du Centre Asticou au gouvernement du Québec. Le développement du futur Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais est d'une importance vitale pour l'ensemble de la population de la région de l'Outaouais. Ce nouvel hôpital permettra à tous d'avoir accès aux soins de santé quand ils en ont besoin. Et qu'une partie du terrain soit transféré à la Commission de la Capitale Nationale (CCN) pour des fins de restauration écologique répond également au grand besoin de préservation d'espaces naturels sains et contribuera à améliorer la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. »

Stéphane Lauzon

Député d'Argenteuil--La Petite-Nation et Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

La superficie de l'immeuble Asticou, ce qui comprend l'étage principal (34 387 mètres carrés), le deuxième étage (3 391 mètres carrés) et le sous-sol (4 221 mètres carrés), totalise 42 000 mètres carrés.

Le Centre Asticou a été construit entre 1963 et 1968 par le gouvernement du Québec et a été cédé au gouvernement fédéral en 1976 et 1977. Dans le cadre de cette transaction, le gouvernement du Québec a acquis un droit de préférence sur l'achat de cette propriété qu'il exercera pour faire l'acquisition de la portion de la propriété nécessaire à la construction d'un nouveau centre hospitalier.

L'École de la fonction publique du Canada , la Défense nationale, SPAC, la Table Éducation Outaouais et le Centre d'amitié autochtone de Maniwaki occupent toujours une portion du Centre Asticou. Les employés des 3 ministères occupants seront réinstallés dans des locaux modernes.

, la Défense nationale, SPAC, la Table Éducation Outaouais et le Centre d'amitié autochtone de occupent toujours une portion du Centre Asticou. Les employés des 3 ministères occupants seront réinstallés dans des locaux modernes. L'aliénation d'un immeuble est un processus complexe qui nécessite plusieurs étapes avant d'être officialisé. En ce qui concerne le transfert du site du Centre Asticou d'ici décembre 2025, les grandes étapes à franchir sont d'achever le processus de diligence raisonnable, d'obtenir les approbations du gouvernement et de réinstaller les locataires à un autre endroit.

À la suite du transfert officiel du Centre Asticou en décembre 2025, les décisions quant à l'avenir de l'immeuble appartiendront au gouvernement du Québec et à la CCN.

Ce transfert est assujetti aux approbations gouvernementales.

En mai 2023, SPAC a officiellement ajouté le site du Centre Asticou à sa liste de biens excédentaires, officialisant ainsi le fait que l'immeuble entier et le terrain seraient éventuellement retirés de l'inventaire des biens de SPAC.

Le 27 mars 2024, le gouvernement du Canada a annoncé la signature de 2 accords bilatéraux prévoyant un investissement de près de 3,7 milliards de dollars en financement fédéral afin d'améliorer les soins de santé au Québec. Ces accords marquent le premier financement dans le cadre de l'engagement décennal du gouvernement, qui prévoit un investissement de 6,7 milliards de dollars au Québec sur une période de 10 ans.

