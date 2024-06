TUMI DÉVOILE LA CAMPAGNE TEGRA-LITE® ET ALPHA BRAVO AUTOMNE 2024 AVEC LE FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL SON HEUNG-MIN





La nouvelle campagne de la marque, Made For Moments That Make Us (Pour les moments qui nous rendent uniques), emmène les spectateurs dans les coulisses du parcours de l'ambassadeur mondial de TUMI

NEW YORK, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de lifestyle TUMI lance une nouvelle campagne pour ses collections Tegra-Lite® et Alpha Bravo, mettant en vedette son ambassadeur mondial, le footballeur professionnel Son Heung-Min . La campagne capture Son dans son élément, sa deuxième maison, le célèbre Tottenham Hotspur Stadium, et dévoile un aperçu de sa vie trépidante avec TUMI à ses côtés.

La campagne adopte une approche plus intime et stylistique, capturée par le réalisateur de films documentaires WARD et le duo de photographes coréens JI + DOH, qui apportent une chaleur et un côté « coulisses » à la dernière campagne de TUMI. « J'étais personnellement très enthousiaste à l'idée que cette campagne se déroule dans l'endroit où je me sens chez moi loin de chez moi, a déclaré Son Heung-Min, footballeur professionnel. J'ai toujours apprécié le fait que TUMI soit là pour moi et me soutienne, dans tous mes voyages. »

Au cours de ses trois années en tant qu'ambassadeur mondial de TUMI, Son a travaillé jour après jour pour réaliser ses rêves : participer à la Coupe du monde de la FIFA, recevoir le prestigieux Soulier d'or, être nommé capitaine de l'équipe de Tottenham et d'autres choses encore, et toujours avec TUMI à ses côtés. La nouvelle campagne met en lumière la discipline requise pour réussir, avec les collections Tegra-Lite et Alpha Bravo de TUMI dans le rôle des fidèles compagnons de Son. Tout au long de la campagne, les produits de la collection sont présentés d'une manière élégante et authentique, capturés dans les coulisses du stade emblématique et au fil des voyages de Son. De ses plus grandes victoires à ses plus grandes quêtes, TUMI est là pour l'aider à tenir le coup et à atteindre son plus haut niveau de performance.

« Peu de gens savent que le geste "appareil photo" de célébration, caractéristique de Son, symbolise son désir de capturer ce moment et de s'y accrocher. Notre dernière campagne tire son inspiration créative de ce concept ; nous suivons constamment le rythme de vie effréné de Son, et TUMI est conçu pour porter les moments qui nous rendent uniques, a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing mondial et du e-commerce. Tegra-Lite® et Alpha Bravo, deux collections emblématiques de TUMI, symbolisent la force, la fonctionnalité et l'endurance qui caractérisent la marque. Cette campagne donne vie à ces piliers, en montrant exactement comment TUMI est conçu pour chaque étape du voyage. »

Chaque valise de la collection Tegra-Lite® de TUMI (895 $ - 1 295 $ US) est fabriquée en Tegris®, un matériau durable et léger utilisé dans les vestes de protection, les voitures de course et les équipements sportifs professionnels. La coque Tegra-Lite® est composée de couches consolidées de matériaux, ce qui en fait un choix résistant pour les nombreux kilomètres à parcourir. La collection Alpha Bravo (195 $ - 1 095 $ US) comprend des sacs hyperfonctionnels pour une vie à cent à l'heure. Chaque sac Alpha Bravo est fabriqué avec du nylon balistique, le tissu signature de TUMI depuis plus de trois décennies. Tegra-Lite® et Alpha Bravo sont les collections éprouvées de TUMI ; elles incarnent l'ADN de la marque et suscitent toujours l'engouement des clients.

Remplis de fonctionnalités, conçus avec soin et faits pour durer, les produits TUMI sont créés pour les moments qui nous rendent uniques. Découvrez les collections Tegra-Lite® et Alpha Bravo sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faciliter les voyages en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques à la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur TUMI.com et suivez la marque sur Instagram , TikTok , Facebook et YouTube .

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2423873/1080X1080_240311_JD_TUMI_SHOT_08_FW24_SON_TALENT_TEGRA_INTL_CO_BLACKGRAPHITE_061_FINAL_RGB_300.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2423874/1080X1080_240311_JD_TUMI_SHOT_04_FW24_SON_TEGRA_INTLCO_AND_EXTTRIP_EMERALD_090_FINAL_RGB_300.jpg

20 juin 2024 à 09:00

