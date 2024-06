La Fondation Brain Canada alloue 26 M$ pour lancer le programme Subventions de soutien aux plateformes (SSP) afin d'accélérer la recherche en neurosciences et en santé mentale

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, ainsi que la députée de Hull,...

En tant que Canadiennes et Canadiens, nous accordons une grande importance à notre système de santé publique universel. Avoir accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour la santé et le bien-être, et le gouvernement du Canada est toujours...

Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 5,1 % en avril 2024 par rapport au mois précédent. C'est ce qui ressort de l'analyse des plus récentes données sur le commerce...