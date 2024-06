Grid Dynamics remporte deux MACH Impact Awards pour le meilleur projet de vente au détail et le meilleur projet de changement global





Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée, est fier d'annoncer qu'il a été récompensé par les MACH Impact Awards pour le meilleur projet de vente au détail et le meilleur projet de changement global lors de la conférence MACH THREE, qui s'est tenue à New York les 17 et 18 juin 2024. Cette conférence annuelle de la MACH Alliance accueille les MACH Impact Awards, qui honorent les stratégies et les mises en oeuvre MACH (solutions de microservices, API-first, basées sur le cloud et Headless) qui résolvent les défis techniques et créent un retour sur investissement rapide. La reconnaissance de Grid Dynamics dans deux catégories est le reflet de sa co-innovation avec Clarks, client de longue date et marque mondiale de chaussures. Ces prix soulignent la capacité exceptionnelle de Grid Dynamics à aider ses clients à concevoir des solutions innovantes basées sur la technologie MACH, qui ont un impact considérable sur l'entreprise.

« Le fait que la modernisation numérique la plus importante et la plus ambitieuse jamais entreprise par Clarks soit reconnue par l'industrie comme le meilleur projet de vente au détail et le meilleur projet de changement global est extrêmement gratifiant pour Clarks et nos partenaires », déclare Simon Clarke, directeur informatique de Clarks. « Avec un délai immuable, il était essentiel de sélectionner un partenaire principal en qui nous pouvions avoir confiance et avec qui nous pouvions travailler en équipe. Nous avons choisi Grid Dynamics parce qu'il s'agissait de l'option la moins risquée en raison de sa réputation de disponibilité imbattable, de son expertise approfondie de la technologie MACH et de son approche terre-à-terre et transparente. L'équipe du programme Clarks et Grid Dynamics ont co-innové pour atteindre notre objectif : la mise à disposition dans les délais d'une solution de commerce unifié de classe mondiale et orientée vers l'avenir. »

« Nous sommes ravis de remporter deux MACH Impact Awards pour le meilleur projet de vente au détail et le meilleur projet de changement global pour notre travail avec Clarks et nos partenaires MACH Alliance », déclare James Bullock, vice-président de l'engagement numérique de Grid Dynamics. « Merci à l'équipe dirigeante de Clarks pour sa confiance et son soutien, après avoir travaillé ensemble pour moderniser avec succès et en un temps record le patrimoine numérique monolithique vieillissant de Clarks. Le nouveau système de commerce unifié intègre de manière transparente la meilleure technologie MACH et inclut un flux de données avancé en temps réel. Nous avons orchestré un système à l'épreuve du temps qui a été conçu pour le changement et qui est rapide, flexible et évolutif. »

Les MACH Impact Awards sont ouverts à toutes les organisations, y compris les clients, fournisseurs de technologie et intégrateurs de systèmes. Cette année, les prix comprenaient trois catégories individuelles/en équipe et sept catégories industrielles, ainsi que trois Grand Prix Awards pour la meilleure expérience numérique, le changement global et l'innovation. Il s'agit des deuxième et troisième prix industriels remportés par Grid Dynamics ce mois-ci, l'entreprise ayant établi la référence en matière d'excellence dans la transformation numérique, en permettant aux entreprises de naviguer dans les complexités du paysage technologique moderne avec agilité et innovation. Les deux derniers prix sont des exemples supplémentaires de l'innovation et de l'excellence de l'ingénierie de Grid Dynamics visant à soutenir sa stratégie de croissance GigaCube. Rendez-vous sur cette page pour planifier une session de découverte avec les experts en commerce composable de Grid Dynamics.

