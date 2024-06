TRIPLE MILLIONS - LE NOUVEAU JEU DE LOTERIE EMBALLANT OFFRANT DES LOTS GARANTIS





TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est fière de lancer TRIPLE MILLIONS - un nouveau jeu de loterie emballant, inspiré des commentaires de nos joueurs. Le jeu TRIPLE MILLIONS d'OLG offre 408 lots allant de 1 000 $ à 1 million de dollars, dont trois lots Mise-tôt de 50 000 $.

Ce qui distingue TRIPLE MILLIONS est la structure du jeu à tirage de style tombola, garantissant que tous les lots seront gagnés. Les billets sont actuellement en vente chez les détaillants d'OLG partout en Ontario jusqu'au 29 août 2024. Achetez votre billet avant le 25 juillet 2024 pour participer au tirage Mise-tôt de 50 000 $!

« À OLG, nous nous passionnons pour nos joueurs. Nous continuons de lancer de nouveaux jeux amusants inspirés de ce que nos clients veulent - ils ont demandé plus de lots et des lots garantis, et c'est ce que nous leur offrons, a déclaré Nancy Kennedy, dirigeante principale, Loteries et Clients, d'OLG. TRIPLE MILLIONS est le plus récent jeu d'une série de tout nouveaux jeux amusants qui, comme tous les produits d'OLG, donnent en retour aux collectivités partout dans la province. »

Les profits tirés de TRIPLE MILLIONS sont réinvestis en Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Étant l'une des sources de produits non fiscaux les plus importants pour l'Ontario, OLG a remis 2,5 milliards de dollars à la Province au dernier exercice, la vente de billets de loterie ayant totalisé près de la moitié de cette somme.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Triple Millions.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

Available in English



