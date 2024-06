CORONA CANADA SORT SON GUIDE NATIONAL INAUGURAL « SUNSET SPOTS »





Avec sa liste soigneusement élaborée de bars et restaurants offrant des couchers de soleil à couper le souffle, Corona encourage les gens à se déconnecter de leur quotidien et à se reconnecter à l'essentiel

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion du solstice d'été, Corona Canada dévoile son guide national inaugural « Sunset Spots » de 2024, une liste tant attendue de bars et restaurants offrant parmi les plus beaux couchers de soleil du pays.

Le guide « Sunset Spots » de Corona est un prolongement naturel de la mission toujours actuelle de la marque, celle d'encourager les gens à se déconnecter de leur quotidien et à se reconnecter à la nature. Corona propose des lieux d'un océan à l'autre qui offrent des couchers de soleil à couper le souffle, souhaitant ainsi inspirer les Canadiens à prendre un moment pour se détendre et apprécier la beauté naturelle qui les entoure.

« Comme la bière Corona est devenue synonyme de couchers de soleil, il nous a semblé naturel d'élaborer soigneusement une liste des meilleurs lieux pour admirer de tels paysages », a déclaré Mike D'Agostini, directeur de la marque chez Corona Canada. « Nous avons pris exemple sur d'autres guides similaires du monde entier, appliqué un ensemble de critères et dressé méthodiquement la liste des meilleurs endroits au pays où admirer un coucher de soleil cet été, une Corona à la main. »

Corona a évalué consciencieusement plus de 100 lieux potentiels à travers le pays en étroite collaboration avec ses équipes régionales, qui ont vérifié les choix retenus par rapport aux critères établis. Ceux-ci permettent à Corona de s'assurer que chaque endroit correspond à ses attentes élevées en matière de coucher de soleil à couper le souffle. Voici ces critères :

La visibilité : une vue dégagée sur le coucher de soleil, idéalement orientée vers l'ouest.

: une vue dégagée sur le coucher de soleil, idéalement orientée vers l'ouest. Un espace extérieur : un espace avec toit, un balcon ou un patio où déguster une Corona avec famille et amis.

: un espace avec toit, un balcon ou un patio où déguster une Corona avec famille et amis. Un paysage naturel : de l'eau ou des montagnes pour renforcer le lien avec la nature.

La marque invite les Canadiens à partager leurs lieux de prédilection pour observer un coucher de soleil. Ils pourraient figurer dans la prochaine version du guide. Identifiez @coronacanada avec vos recommandations et faites découvrir le prochain guide « Sunset Spots » de Corona.

Consultez le guide « Sunset Spots » de Corona ici.

À propos de Corona Canada

Brassée pour la première fois en 1925, la bière Corona fait figure de pionnière de l'industrie, avec sa bouteille transparente qui laisse voir sa grande qualité. Aucune Corona n'est complète sans la lime. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et du rafraîchissement, le rituel de la lime fait partie intégrante de l'expérience unique de Corona. Cette marque est synonyme de plage et de célébrations en plein air. Elle invite les gens à prendre une pause et à se reconnecter à l'essentiel. Pour en savoir plus, consultez le site coronaextra.ca.

SOURCE Labatt Breweries of Canada

20 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :