La Banque CIBC rachète des actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux variable de série 51 (FPUNV)





TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux variable de série 51 émises et en circulation (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (actions de série 51) (TSX : CM.PR.Y), pour un montant en espèces. Le rachat aura lieu le 31 juillet 2024. Le prix de rachat est fixé à 25 $ par action de série 51.

Le dividende trimestriel établi à 0,321875 $ annoncé le 30 mai 2024 sera le dividende final sur les actions de série 51. Il sera versé le 29 juillet 2024, pour la période se terminant le 31 juillet 2024, aux actionnaires dûment inscrits le 28 juin 2024.

Nous invitons les détenteurs d'actions de série 51 à communiquer avec leur institution financière, leur courtier ou tout autre intermédiaire par l'entremise duquel ils détiennent les actions pour confirmer comment ils recevront le produit du rachat.

