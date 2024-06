Sagard lance un fonds de crédit privé destiné aux investisseurs accrédités canadiens





Ceux-ci pourront investir directement dans le fonds Sagard, une première

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Sagard, un gestionnaire multi-stratégies d'actifs alternatifs mondial avec plus de 25 milliards de dollars américains sous gestion, annonce aujourd'hui le lancement prochain d'un fonds d'investissement permanent en crédit privé destiné aux clients individuels accrédités, le Fonds de crédit privé Sagard (« le Fonds »). Sagard prévoit que le Fonds sera lancé officiellement en partenariat avec iCapital, une plateforme fintech mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements alternatifs, et qu'il commencera à accepter les souscriptions des investisseurs individuels accrédités dans les mois à venir1.

Le Fonds s'appuiera sur les capacités de montage de prêts de Sagard pour investir aux côtés d'investisseurs institutionnels dans un portefeuille largement diversifié d'investissements en crédit privé, composé principalement de prêts privés mis en place par Sagard, ainsi que de titres de créance plus liquides.

« Le Fonds mettra à profit les compétences de calibre institutionnel de notre équipe chevronnée en montage de prêts pour donner aux investisseurs canadiens accrédités la possibilité de participer à cette classe d'actifs attrayante », a déclaré Adam Vigna, co-fondateur et chef des investissements chez Sagard. « Le crédit privé peut offrir des rendements plus élevés avec une volatilité plus faible que la plupart des autres actifs alternatifs à revenu fixe, et notre équipe connaît très bien ce secteur, ayant investi dans cette classe d'actifs depuis plus de 20 ans. Nous sommes ravis que le Fonds donne accès à plus de particuliers au crédit privé, qui peut être un excellent complément à un portefeuille diversifié », a-t-il ajouté.

Le Fonds accordera des prêts à des entreprises privées de taille moyenne, recevra des paiements d'intérêts sur ces prêts et distribuera le produit net aux investisseurs sous forme de distributions, générant un rendement annuel net indicatif initial de 9 à 10 %. Les investisseurs pourront souscrire au Fonds par l'intermédiaire de leur conseiller en placement chaque mois, et des rachats trimestriels seront disponibles. Le Fonds sera admissible aux régimes enregistrés, tels que les REER, les REEE, les CELI et plus encore.

« Chez Sagard, nous croyons en la démocratisation de l'accès aux actifs alternatifs », déclare Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard. « Au cours des huit dernières années, nous avons recruté certaines des meilleures équipes d'investissement au Canada et dans le monde, afin de desservir les investisseurs parmi les plus avertis : régimes de retraite publics et corporatifs, institutions financières, fonds souverains et familles fortunées. Nous souhaitons maintenant élargir l'accès à cette expertise aux investisseurs accrédités. Jusqu'à récemment, ce type d'accès n'était pas possible. Nous ouvrons le bal avec le crédit privé au Canada, mais ce n'est que la première étape d'une stratégie ambitieuse » , a-t-il ajouté.

Sagard prévoit lancer d'autres produits d'investissement destinés aux investisseurs accrédités au courant des prochains mois.

1 Le Fonds n'a pas encore été créé et n'est pas encore disponible. Il est prévu que le Fonds soit géré par iCapital Network Capital Ltd., un gestionnaire de fonds d'investissement enregistré.

Pour plus d'informations:

Visitez www.sagard.com/SPCF/fr ou écrivez-nous à [email protected].

À propos de Sagard Crédit

Sagard Crédit offre des solutions de financement sur mesure aux sociétés publiques et privées qui recherchent du financement au Canada et aux États-Unis. La plateforme d'investissement en crédit de Sagard et son partenaire stratégique, Sagard | HalseyPoint, gèrent ensemble 6 milliards de dollars d'actifs, dont 2,8 milliards de dollars dans le cadre de ses stratégies de crédit privé et de prêts de premier rang et 3,2 milliards de dollars sous gestion chez Sagard | HalseyPoint dans le domaine des obligations adossées à des prêts («CLO») depuis mars 2024. Nos investissements sont adaptés aux besoins spécifiques des entreprises, et incluent le soutien à la croissance, les fusions et acquisitions, le refinancement, les recapitalisations et autres initiatives stratégiques. L'offre de crédit de Sagard comprend des stratégies d'investissement dans le crédit opportuniste, les prêts de premier rang, les obligations adossées à des prêts et les solutions de gestion de patrimoine privé.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multistratégies qui compte plus de 25 milliards de dollars américains sous gestion, 150 sociétés en portefeuille et 300 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, et de l'immobilier. Nous offrons des solutions de capital flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. La société a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour plus d'informations, visitez le www.sagard.com or suivez-nous sur LinkedIn @Sagard

Les déclarations figurant sur cette page sont fondées sur les opinions et points de vue subjectifs de Sagard et ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Rien ne garantit que les rendements ou les taux de rendement seront atteints ou que le risque de change sera minimisé. Il n'y a aucune garantie que des distributions seront versées aux investisseurs. Les objectifs de rendement sont hypothétiques et ne reflètent pas les rendements réels d'un client ou d'un investisseur de Sagard. Il n'y a aucune garantie que les objectifs de rendement seront atteints. Les rendements réels peuvent être considérablement inférieurs. Rien ne garantit qu'un investisseur puisse racheter ses parts du Fonds de crédit privé Sagard. Veuillez consulter les documents constitutifs et d'offre du Fonds pour plus de détails.

Les caractéristiques d'investissement ciblées peuvent ne pas être indicatives des caractéristiques d'investissement futures et il n'y a aucune garantie que le Fonds aura des caractéristiques d'investissement comparables ou que les caractéristiques d'investissement ciblées seront atteintes. Comme tous les investissements, un investissement dans les fonds conseillés par Sagard comporte des risques importants, y compris la perte de la totalité de l'investissement. Les produits d'investissement tels que les fonds conseillés par Sagard sont conçus uniquement pour les investisseurs avertis capables de supporter la perte de leur investissement. Par conséquent, ces produits d'investissement ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les fonds conseillés par Sagard ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif plus réglementés.

Cette présentation ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre d'émission ou de vente, ou d'une sollicitation d'offre de souscription ou d'achat de titres, et ne constitue pas non plus un conseil ou une recommandation d'investissement. Certaines informations contenues dans cette présentation constituent des « déclarations prospectives ». En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou résultats réels ou la performance réelle de tout investissement Sagard peuvent différer sensiblement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives.

Le présent document ou matériel (le « document ») est destiné uniquement aux résidents canadiens qui sont des « investisseurs accrédités » au sens de l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et des « clients autorisés » au sens de l'article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription, les dispenses et les obligations permanentes du déclarant.

Ce document ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être interprété comme, une notice d'offre, une publicité ou une offre publique de valeurs mobilières décrites dans les présentes dans une province ou un territoire du Canada (chacun, une « juridiction canadienne »). Ce document ne doit en aucun cas être interprété comme une offre de vente de titres ou la fourniture de conseils relatifs à des titres. Toute offre ou vente de titres décrits dans ce document sera effectuée conformément aux documents de placement privé définitifs relatifs aux titres, qui n'incluent pas ce document. De plus, toute offre ou vente de titres décrits dans ce document, ou tout conseil y afférent, ne sera effectuée que par un courtier ou un conseiller inscrit ou bénéficiant d'une dispense d'inscription dans la juridiction canadienne applicable.

Aucune autorité canadienne en valeurs mobilières n'a examiné ni approuvé de quelque manière que ce soit l'information contenue dans ce document ou le bien-fondé des titres décrits dans ce document, et toute représentation contraire constitue une infraction.

SOURCE Sagard

20 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :