SAMUEL ETO'O PARMI LES VAINQUEURS DE LA 28e ÉDITION UN ATTAQUANT LÉGENDAIRE POUR LE PRIX INTERNATIONAL FAIR PLAY MENARINI

FLORENCE, Italie, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les membres du Conseil d'Administration de la Fondazione Fair Play Menarini, Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, sont heureux d'accueillir un autre champion dans la ligne des athlètes récompensés de 2024.

Le Jury du Prix a ajouté au groupe des vainqueurs de cette année, une légende du football mondial, l'attaquant camerounais, Samuel Eto'o.

Élu en 2007 meilleur joueur africain du siècle, Eto'o a écrit l'histoire du football du Cameroun, grâce auquel il a conquis une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2000 et deux Coupes d'Afrique, en 2000 et en 2002. Avec 56 buts obtenus, c'est encore aujourd'hui le meilleur buteur de son équipe nationale.

En Europe, il a été sacré l'un des attaquants les plus forts du football moderne. Avec le Barcelone de Pep Guardiola, il a gagné, entre autres, trois championnats espagnols et deux Ligues des Champions. Avec l'Inter de Josè Mourinho, il a joué un rôle décisif, en 2010, dans les victoires du Championnat, de la Coupe d'Italie et de la Ligue des Champions. C'est le seul joueur à avoir conquis deux Triplés de suite (le championnat, la coupe nationale et la Ligue des Champions) avec deux équipes différentes (Barcelone en 2009 et Inter en 2010).

En 2021, il est désigné Président de la Fédération de football du Cameroun. Au cours de sa carrière, il s'est distingué par son engagement social avec la Fundación Privada Samuel Eto'o, créée pour aider les jeunes camerounais. Depuis toujours en première file pour lutter contre le racisme dans le football, Samuel Eto'o incarne pleinement les valeurs d'éthique, de loyauté et de respect du Prix International Fair Play Menarini.

Eto'o et les autres étoiles de la 28e édition monteront sur la scène du Théâtre Romain de Fiesole jeudi 4 juillet pendant la cérémonie de remise des prix.

Pour plus d'informations, consultez www.fairplaymenarini.com

Ci-dessous, les athlètes récompensés du 28e Prix International Fair Play Menarini :

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

Les vainqueurs du 28e Prix International Fair Play Menarini catégorie « Jeunes » :

GIOELE GALLICCHIO

NICOLÒ VACCHELLI

UNDER 14 FEMMINILE ASD GOLFOBASKET



La gagnante du Prix spécial Fiamme Gialle (Garde des finances) « Étude et Sport » :

AGNESE MORI

Invités d'honneur du 28e Prix International Fair Play Menarini, les Ambassadeurs du Fair Play :

GIANCARLO ANTOGNONI

ELISA DI FRANCISCA

FEDERICA PELLEGRINI

GIORGIO PORRÀ

GIUSY VERSACE

