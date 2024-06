Continental Tires présente : Le TrueContact Tour54 déchaîné





MIRABEL, Québec, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental Tires a eu le plaisir d'annoncer et d'accueillir l'événement TrueContact Tour54 Unleashed, qui s'est déroulé sur le célèbre circuit de course ICAR de Mirabel. Cet événement exclusif a invité les distributeurs, les détaillants et les médias à découvrir le très attendu TrueContact Tour54, la dernière innovation et le successeur du TrueContact Tour. Ce nouveau pneu tourisme toutes saisons haut de gamme est conçu pour les voitures particulières et les véhicules multisegments et représente une évolution significative dans le domaine des pneus tourisme toutes saisons.

Les participants ont pris part à diverses activités conçues pour mettre en valeur les capacités avancées du TrueContact Tour54, notamment en testant la maniabilité du pneu sur sol sec et mouillé, en faisant l'expérience d'un contrôle et d'une stabilité supérieurs dans les virages à grande vitesse, en parcourant un parcours technique difficile pour évaluer la précision et l'agilité du pneu, et en acquérant des connaissances approfondies grâce à des séances de formation technique sur les caractéristiques novatrices du pneu.

"Nous sommes ravis du succès de l'événement TrueContact Tour54 Unleashed. Il a donné à nos distributeurs et détaillants une occasion inestimable d'expérimenter directement la maniabilité, la stabilité et la sécurité exceptionnelles du pneu. Cet événement a mis en évidence les performances supérieures du pneu dans diverses conditions et a souligné l'engagement inébranlable de Continental en faveur de l'innovation et de l'excellence dans l'industrie du pneu. Avec une gamme étendue de dimensions, le TrueContact Tour54 est conçu pour s'adapter à divers véhicules canadiens, ce qui en fait un ajout idéal aux stocks de nos partenaires ", a déclaré Tina Alessi, directrice nationale des ventes pour le PLT chez Continental Tires.

Disponible au Canada depuis le 1er mars 2024, le TrueContact Tour54 est conçu pour offrir :

Un freinage amélioré sur sol sec et mouillé : Puissance de freinage supérieure dans toutes les conditions.

: Puissance de freinage supérieure dans toutes les conditions. Durée de vie prolongée de la bande de roulement : Construction durable pour des performances à long terme.

Construction durable pour des performances à long terme. Amélioration de la maniabilité sur sol sec et mouillé : Adhérence et contrôle exceptionnels.

Adhérence et contrôle exceptionnels. Traction éprouvée dans la neige légère : Performances fiables dans les conditions hivernales légères.

Caractéristiques innovantes :

Technologie EcoPlus+ : Un composé de caoutchouc spécial avec des polymères Tg-F qui réduit la résistance au roulement, améliorant l'économie de carburant et prolongeant la durée de vie de la bande de roulement.

Un composé de caoutchouc spécial avec des polymères Tg-F qui réduit la résistance au roulement, améliorant l'économie de carburant et prolongeant la durée de vie de la bande de roulement. Compatibilité EV : Conçue pour les véhicules électriques, elle garantit des performances optimales pour tous les types de véhicules.

Conçue pour les véhicules électriques, elle garantit des performances optimales pour tous les types de véhicules. Système de vérification de l'alignement : Contribue à prolonger la durée de vie des pneus en identifiant les défauts de parallélisme du véhicule.

Contribue à prolonger la durée de vie des pneus en identifiant les défauts de parallélisme du véhicule. Indicateurs de performance réglés : Alertent les conducteurs sur les niveaux de performance optimaux des pneus dans des conditions sèches, humides et enneigées.

Alertent les conducteurs sur les niveaux de performance optimaux des pneus dans des conditions sèches, humides et enneigées. Plan de confiance totale : La garantie leader de l'industrie fournit une assurance supplémentaire avec une couverture et une assistance complètes.



Découvrez l'innovation du TrueContact Tour54. Visitez Continental Tire Canada pour l'explorer et trouver le pneu qui vous convient le mieux dès aujourd'hui.

Continental développe des technologies et des services d'avant-garde pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 2023, Continental a généré un chiffre d'affaires préliminaire de 41,4 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

Les solutions de pneumatiques du groupe Tires rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneus pour voitures, camions, bus, deux roues et des pneus spéciaux, ainsi que des solutions et des services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneus. Continental fournit des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2023, le secteur du groupe Tires a généré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. La division pneus de Continental emploie plus de 56 000 personnes dans le monde et dispose de 20 sites de production et de 16 sites de développement.

