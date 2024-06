RAEDIAN a dévoilé sa toute nouvelle génération de solutions de bornes de recharge publiques intelligentes à l'occasion de l'Intersolar EXPO.2024





MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- RAEDIAN est une société mondiale avec plus de 10 ans d'expérience dans la recherche,le développement et la fabrication de chargeurs de véhicules électriques. Nous nous concentrons sur l'innovation technologique continue, les produits de haute qualité et les solutions rentables. RAEDIAN s'engage à prioriser le service et la satisfaction de ses clients visant à dépasser leurs attentes dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous au salon intersolar , stand B6.675 du parc des expositions de Munich.

Ce sera l'occasion de vous montrez les points forts technologiques de notre marque :

La fonction DLM (gestion dynamique de la charge) surveille les charges é lectriques en temps r é el. Cette fonction permet d'ajuster dynamiquement la sortie de la puissance de charge. Elle prot è ge la s é curit é é lectrique en temps r é el et am é liore l'efficacit é é lectrique. La fonction Solar Smart Charger permet l'autoconsommation de la production d' é nergie photovoltaïque grâce à un KIT SC é tendu et à un logiciel d'appui. Elle permet de r é duire consid é rablement les coûts d' é lectricit é de plus de 50 %. Le comptage MID, qui r é alise l'int é gration du mat é riel de charge et du comptage MID grâce à l'innovation technologique, offre une rentabilit é significative et é limine la n é cessit é d'installer des compteurs d' é lectricit é s é par é s. Le syst è me de gestion « Free Charging » permet aux op é rateurs de g é rer ind é pendamment les stations de recharge, y compris la surveillance de l' é tat en temps r é el, la gestion cat é goris é e des consommateurs de charge, le comptage et la facturation, et d'autres fonctions. Le syst è me notable de classe libre et l é ger est é conomique et consommateur, en particulier pour les sc é narios semi-publics. La nouvelle application pour les installateurs (Installer APP) prend en charge diverses demandes de renseignements en ligne, la recherche de fiches techniques de produits, les vid é os d'installation, la redirection vers l'OCPP, etc. Cette application simplifie l'installation, l'exploitation et la maintenance et permet aux clients de r é duire leurs coûts d'exploitation.

RAEDIAN lance La série Gemini (la solution de station de recharge publique intelligente) la borne la plus complète et competitive:

L'apparence du processus de moulage en alliage d'aluminium pr é sente un design é l é gant et remarquable. Il garantit une qualit é solide, une protection antirouille à long terme et une dur é e de vie extr ê mement longue (plus de 10 ans). Ces caract é ristiques offrent des avantages de premier plan et une grande comp é titivit é pour les sc é narios de charge publique. La distribution d' é nergie à double prise permet une charge altern é e et une distribution d' é nergie moyenne entre deux interfaces de charge. Les serrures et les volets é lectroniques standard prot è gent contre les contacts accidentels et garantissent la s é curit é de la charge. En m ê me temps, ils emp ê chent le desserrage, l'endommagement et le vol des pistolets de charge L' é cran publicitaire haute r é solution de 8 pouces offre une interaction et une exp é rience excellentes, pour que chaque charge compte.

Venez découvrir nos offres promotionnelles du 15 juin au 15 juillet.

Plus d'informations sur : https://raedian.eu/

Suivez-nous sur :

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/raedian-ev-charging/

Instagram: https://www.instagram.com/raedianglobal?igsh=MTE5aTlnY2treHZjZg%3D%3D&utm_source=qr

Contactez nous : sales@raedian.eu

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2442588/pr_release_0619.mp4

20 juin 2024 à 06:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :