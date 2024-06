/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le nouveau complexe hospitalier en Outaouais/





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, et du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, procédera à une annonce concernant le nouveau complexe hospitalier en Outaouais.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par le vice-président à la Gestion de projets Ouest du Québec de la SQI, accompagné de la responsable des dossiers spéciaux et des transactions immobilières à la Direction de la coordination des investissements et du financement du MSSS, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 20 juin 2024



HEURE : Séance d'information technique : 8 h 15

Conférence de presse : 9 h



LIEU : Gatineau *

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

20 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :