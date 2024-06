Dès lundi, Tim ramènera pour une durée limitée le croquant aux noix et le beigne à la hollandaise, ainsi que deux NOUVEAUX beignes rétro : le beigne crème sure aux bleuets et la torsade au sucre!





TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les beignes rétro de Tim Hortons sont de retour!

À la demande générale et juste à temps pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, Tim ramène le croquant aux noix et le beigne à la hollandaise, ainsi que deux NOUVEAUX beignes rétro : le beigne crème sure aux bleuets et la torsade au sucre.

Ces quatre beignes rétro seront offerts pour une durée limitée à compter du lundi 24 juin dans les restaurants Tim participants au pays.

« Nous avons eu le plaisir de lancer l'année de notre 60e anniversaire avec les beignes rétro et, compte tenu de la réaction enthousiaste du public, nous savions qu'il fallait les ramener cet été », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous avons hâte de revoir le croquant aux noix et le beigne à la hollandaise en restaurant dès la semaine prochaine, ainsi que deux autres beignes rétro de Tim. Et comme la dernière fois, ils seront seulement disponibles pour une durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks - alors profitez-en avant qu'il ne soit trop tard!

Les beignes rétro de Tim Hortons peuvent être achetés individuellement ou dans une boîte de six qui inclut deux autres beignes classiques de Tim : le beignet aux pommes et le beigne crème Boston.

À propos de Tim Hortons

Tim Hortons® a ouvert son premier?restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États?Unis et dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le TimHortons.ca.?????????????

SOURCE Tim Hortons

20 juin 2024 à 06:00

