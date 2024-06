Patrimoine Fidelity offre choix et soutien aux conseillers pour qu'ils envisagent leur retraite avec confiance





Plus de 16 000 conseillers en placements prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera Patrimoine Fidelity s.r.i. (Patrimoine Fidelity), une nouvelle entreprise de gestion de patrimoine conçue pour aider les conseillers en placements à planifier et à effectuer la transition vers la retraite.

« Les conseillers en placements jouent un rôle essentiel au sein de l'économie canadienne, car ils aident des millions de Canadiens à épargner et à investir avec succès en vue de la retraite et tout au long de la retraite », a déclaré Eugene Boakye, directeur général de Patrimoine Fidelity. « Tout comme les conseillers soutiennent les familles canadiennes dans la réalisation de leurs rêves de retraite, Patrimoine Fidelity souhaite aider les conseillers en placements à prendre leur retraite en toute confiance et en ayant la conviction que leurs clients continueront de recevoir des conseils financiers professionnels et de profiter de solutions de gestion de placements de pointe. »

Selon une étude de Fidelity, plus de 16 000 conseillers en placements prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie, dont près de 4 sur 10 seront âgés d'au moins 55 ans. Cette tendance démographique vient étayer le besoin croissant des conseillers de pouvoir compter sur un partenaire pour assurer la relève et veiller aux intérêts de leurs clients tandis qu'ils entreprennent cette prochaine étape de leur vie.

Patrimoine Fidelity offrira aux conseillers en placements et à leurs clients du choix et l'accès à une gamme de services de placement et de gestion de patrimoine reposant sur les ressources mondiales de Fidelity. L'équipe de professionnels chevronnés de Patrimoine Fidelity proposera aux conseillers en placement et à leurs clients une transition sans heurts et une planification sur mesure dans le but d'offrir une expérience client exceptionnelle et des services de gestion de placement en continu.

« De nombreux conseillers en placements approchent de la retraite et veulent s'assurer du bien-être à long terme de leurs clients. En réponse à la demande des conseillers qui prennent leur retraite et qui ont fait appel à Fidelity en tant que partenaire de confiance pour assurer la relève, Patrimoine Fidelity s'efforcera d'offrir ce qu'il y a de mieux à leurs clients, en tirant parti de la force et de l'envergure mondiales de Fidelity », a déclaré M. Boakye. « Nous sommes déterminés à poursuivre le travail remarquable des conseillers en placements et à veiller sans relâche à prendre soin de leurs clients. »

Depuis presque quarante ans, Fidelity accompagne les conseillers en placements canadiens, les écoute et innove pour les aider à faire ce qu'ils font de mieux - ajouter de la valeur pour leurs clients.

Au cours des cinq dernières années, Fidelity a octroyé plus de 1,4 million de crédits de formation continue aux participants à ses webémissions quotidiennes DialoguesFidelity et à ses autres événements; elle a élargi sa gamme de fonds communs de placement, de FNB et de stratégies alternatives, qui compte 154 stratégies d'investissement cotées 4 ou 5 étoiles par Morningstar; et elle a créé l'équipe des solutions de portefeuille et des solutions à versements fiscalement optimisés, entre autres.

Arrivant au premier rang du sondage d'Environics sur l'expérience numérique des conseillers, Fidelity vient, par l'annonce de ce service nouveau genre, réitérer son engagement envers ces derniers et leur permet d'envisager la prochaine étape de leur vie avec Fidelity à leurs côtés.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle initiative, visitez Fidelity.ca/Patrimoine

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre ses services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients un choix de produits, de services et de solutions technologiques de placement et de gestion de patrimoine, le tout soutenu par la force et l'envergure mondiales de Fidelity. Fidelity Investments Canada est une société privée dont l'actif sous gestion s'élève à 247 milliards de dollars (au 11 juin 2024) et qui s'est donné pour mission d'aider sa clientèle diverse à atteindre ses objectifs uniques à long terme.

Source : Morningstar. Calcul : Fidelity Investments Canada s.r.i. Basé sur le rendement des fonds communs de placement de série F et des FNB. Dans le cas des fonds communs de placement, le nombre de fonds cotés est fondé sur les fonds de série F structurés en fiducie ou, si elle existe, leur version structurée en catégorie de société. Pour obtenir des renseignements sur les rendements, visitez fidelity.ca. Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 30 avril 2024 et peuvent changer d'un mois à l'autre. La cote Morningstar des rendements ajustés au risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée au risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie CIFSC pour la période terminée à la date indiquée et elle peut changer tous les mois. Morningstar ne calcule des cotes que pour les catégories comptant au moins cinq fonds. Afin de déterminer la cote d'un fonds, on classe ce dernier ainsi que ceux faisant partie de sa catégorie selon leur cote de rendement ajusté au risque. Si le fonds se situe dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie, il obtient cinq étoiles (cote élevée); s'il se situe dans la tranche suivante de 22,5 %, il obtient quatre étoiles (cote supérieure à la moyenne); s'il se situe dans la tranche médiane de 35 %, il obtient trois étoiles (cote neutre ou moyenne); s'il se situe dans la prochaine tranche de 22,5 %, il obtient deux étoiles (cote inférieure à la moyenne) et enfin, s'il se situe dans la tranche inférieure de 10 %, il obtient une étoile (cote faible). La cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur trois, cinq et dix ans. Pour plus de précisions, consultez le site www.morningstar.ca. Les titres de la série F ne sont offerts qu'aux épargnants admissibles à souscrire à cette série. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de la série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

20 juin 2024 à 06:00

