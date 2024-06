Nouvelle image de marque et site internet pour la SDC Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - La nouvelle Société de développement commercial (SDC) Montréal-Nord est fière de dévoiler son identité visuelle et son site internet. Colorée et vivante, cette nouvelle image de marque représente tout le dynamisme et la diversité des commerces situés sur la rue de Charleroi et le boulevard Pie-IX à Montréal-Nord.

« Depuis plusieurs mois, nous travaillons fort à la SDC à développer et mettre en oeuvre notre premier plan d'action. Nous sommes fiers aujourd'hui de dévoiler notre identité visuelle et notre site internet au grand public. Nous sommes confiants que cette vitrine donnera envie aux résidents et visiteurs d'aller à la rencontre de nos commerçants, » a déclaré Olivier Trudeau, Directeur général de la SDC Montréal-Nord.

Ce lancement s'accompagne d'une campagne publicitaire que les nord-montréalais pourront retrouver dans leur boîte postale. Rendez-vous sur le site internet www.sdcmtlnord.ca pour suivre les activités de la SDC et découvrir les commerces du quartier.

Une activité pour toute la famille à la fin de l'été

Le jeudi 22 août aura lieu une activité de ciné-parc dans le stationnement du centre commercial Forest situé sur le boulevard Pie-IX. Les familles du quartier pourront profiter de cette activité gratuite en voiture ou bien installées dans leurs chaises de parc. Un DJ assurera l'animation sur le site dès 17h !

Pour tous les détails de cette activité, suivez les réseaux sociaux de Pie-IX Mtl-Nord.

SDC Montréal-Nord

La mission de la SDC Montréal-Nord est de favoriser le développement économique dans les secteurs de la rue de Charleroi et du boulevard Pie-IX en mettant en place des initiatives visant à créer un environnement sécuritaire, propre, distinctif et dynamique pour les membres, les habitants et les visiteurs.

