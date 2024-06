Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - Plus de 20 M$ pour soutenir 210 projets visant à améliorer la sécurité routière





QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi d'une somme record de 20 233 722 $ à plusieurs municipalités et organismes afin de les aider à réaliser un total de 210 projets pour améliorer la sécurité routière à l'échelle du Québec.

Ces sommes visent notamment à mettre en place des équipements de sécurité, tels que des radars pédagogiques ou des feux rectangulaires à clignotement rapide, ainsi qu'à construire des aménagements contribuant à assurer la sécurité des passages pour piétons (agrandissement de trottoir, dos d'âne ou intersection surélevée, etc.). De plus, certains bénéficiaires utiliseront ces fonds pour développer des campagnes de sensibilisation ou de formation en matière de sécurité routière, ou encore pour soutenir les victimes de la route.

L'investissement s'inscrit dans la vision renouvelée de la sécurité routière du gouvernement du Québec. Dévoilé en août 2023, le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 présente 27 mesures, inspirées de la Vision zéro, qui favorisent la sécurité de tous. Plus de 180 M$ sont réservés à la mise en oeuvre de ces mesures. Plus précisément, 96 des 210 initiatives financées cette année se situent dans une zone scolaire ou un corridor scolaire. Cette proportion touche directement certains des usagers les plus vulnérables par l'aménagement de chemins plus sécuritaires.

Citation

« Je me suis engagée, lors du dépôt de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, à garantir des déplacements sécuritaires pour tous, notamment près des écoles. Je suis donc enthousiaste de voir l'engouement de nos partenaires, qui se manifeste dans ce nombre record de projets! Souvenons-nous que chacune de ces initiatives contribue à améliorer la sécurité routière au Québec, et ainsi à sauver des vies. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les montants versés aux organismes et aux municipalités proviennent du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR).

Le PAFFSR est financé à même les sommes perçues pour des infractions constatées par les radars photographiques et les appareils de surveillance aux feux rouges.

Le programme vise précisément à :

Diminuer les risques de décès et de blessures pour tous les usagers du réseau routier, notamment les individus vulnérables comme les piétons, les cyclistes, la clientèle scolaire, les personnes âgées et les personnes handicapées.



Accroître la mobilité ou l'autonomie des victimes de la route en soutenant financièrement les projets mis de l'avant par des organismes qui leur viennent en aide.



Encourager la sensibilisation, la prévention, la formation ou la concertation des intervenants concernés par les questions de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.



Soutenir des projets portant sur la recherche et l'expérimentation afin de développer les connaissances et les techniques de pointe en matière de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.



Favoriser l'adoption des meilleures pratiques en matière de sécurité routière, qu'il s'agisse de méthodes éprouvées ou novatrices.



Améliorer la sécurité des usagers de la route près des sites où le risque d'accident est élevé.

Un comité consultatif a pour mandat de conseiller annuellement la ministre des Transports et de la Mobilité durable sur l'utilisation des sommes portées au crédit du Fonds.

Liens connexes

Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière

Plan d'action en sécurité routière 2023-2028

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

20 juin 2024 à 06:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :