Avis aux médias : Veille à la chandelle en hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies





MONCTON, Nouveau-Brunswick, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra une cérémonie spéciale d'espoir et de dédicace en hommage aux victimes tuées dans des collisions dues à la conduite avec capacités affaiblies. Cette cérémonie aura lieu samedi au monument commémoratif du Nouveau-Brunswick.



Situé au Fair Haven Memorial Gardens à Moncton, ce magnifique monument de granite est gravé des noms de 58 personnes qui ont perdu la vie parce qu'une personne a sciemment choisi de conduire après avoir consommé de l'alcool et/ou de la drogue.

Les médias sont les bienvenus à la cérémonie au monument commémoratif du Nouveau-Brunswick : Date : Samedi, 22 juin 2024 Heure : 13 heures Lieu : Fairhaven Memorial Gardens, 1177, rue Salisbury, Moncton, Nouveau-Brunswick

Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, a préparé une vidéo spéciale qui sera diffusée lors de la cérémonie. Le nom de sa mère, Beryl, est gravé sur le monument provincial du Manitoba. «?Je sais à quel point il est significatif pour ma famille que la mémoire de ma mère soit perpétuée ainsi et c'est un très grand honneur pour moi qu'on puisse créer de tels hommages pour d'autres familles.?»

«?Le monument commémoratif du Nouveau-Brunswick et la cérémonie d'espoir et de dédicace nous permettent de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont perdu la vie dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies et de reconnaître la perte et la souffrance de leurs proches, a souligné Meg Wetmore, responsable des services aux victimes de la région de l'Atlantique, MADD Canada. Ils nous permettent également d'illustrer les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies et d'encourager le public à s'engager à rester sobre au volant afin d'éviter que d'autres individus et familles ne soient touchés par de telles tragédies horribles et insensées.?»

Il y a actuellement des monuments commémoratifs de MADD Canada à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario. Le dévoilement d'un monument commémoratif à l'Île-du-Prince-Édouard est prévu pour cet automne et nous travaillons actuellement en vue de l'établissement d'un monument en Colombie-Britannique.



Pour de plus amples renseignements :

Meghann Wetmore, responsable des services aux victimes, région de l'Atlantique, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 225, [email protected]



20 juin 2024 à 06:00

