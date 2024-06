Waitrose opte pour la capacité de prévision de la demande de Blue Yonder afin d'améliorer la satisfaction de ses clients.





Waitrose étend sa collaboration avec le fournisseur de solutions pour la chaîne d'approvisionnement Blue Yonder en ajoutant la capacité de prévision de pointe proposée par celui-ci.

Cette initiative marque la première introduction significative de l'intelligence artificielle (IA) au niveau des capacités de prévisions de Waitrose. Elle vise à améliorer les niveaux de disponibilité déjà élevés dans les magasins du détaillant.

Plutôt que de s'appuyer sur les données historiques des ventes et l'intuition humaine, les capacités de prévision de l'IA - partie intégrante de Blue Yonder Demand Planning - se concentrent sur le comportement des clients et analyse "pourquoi" les clients ont acheté ce qu'ils ont acheté plutôt que simplement "ce qu'ils ont acheté".

Cette capacité permet de comprendre l'environnement commercial et d'en tirer des enseignements afin de fournir de meilleures prévisions basées sur l'analyse du comportement des clients. Par exemple, elle sera en mesure d'apprendre la manière dont les clients ont réagi à diverses influences telles que les variations météorologiques, les grands événements sportifs et culturels ainsi que les promotions.

Cette mise à niveau s'inscrit dans le cadre d'un investissement technologique important dans la chaîne d'approvisionnement de Waitrose et vise à améliorer la disponibilité des produits, qui atteint déjà des niveaux record.

Cette évolution permettra également de :

Améliorer le score de satisfaction des clients en augmentant la disponibilité en rayon et en recentrant les partenaires du magasin, qui passent des commandes manuelles à des tâches plus stratégiques orientées vers le client.

Exploiter les capacités de l'IA pour absorber et analyser des volumes massifs de données sans submerger les utilisateurs.

Évaluer les risques en évaluant les différents résultats des prévisions.

Déterminer les volumes de stock de manière dynamique afin de minimiser les pertes.

Répondre aux fluctuations de la demande de manière automatique, rapide et précise.

« Qu'il s'agisse de préparer une grande finale sportive ou la première vague de froid de l'hiver, de nombreux facteurs peuvent influencer les achats de nos clients », déclare Alison Maffin, directrice de la chaîne d'approvisionnement de Waitrose. « La solution de Blue Yonder tirera les leçons des expériences précédentes et nous aidera à prévoir ces facteurs avec plus de précision, afin de garantir que nous disposons du stock nécessaire pour répondre à la demande de nos clients. Cela nous permettra de générer des prévisions beaucoup plus précises pour nos fournisseurs et nos partenaires logistiques, mais aussi de réduire le gaspillage et d'améliorer la disponibilité pour nos clients. »

« Une meilleure prévision est cruciale pour le retail et les acteurs de la distribution, et nous sommes ravis et fiers de soutenir Waitrose dans ses objectifs d'amélioration de l'expérience client et de respect des objectifs de développement durable », commente Gaël Ramaen, Corporate Vice President, Retail, EMEA, Blue Yonder. « Ce projet s'appuie sur le déploiement déjà réussi des solutions Blue Yonder Fulfilment et Warehouse Management utilisées au sein de leur organisation pour optimiser l'approvisionnement et la gestion des entrepôts ».

A propos de John Lewis Partnership

John Lewis Partnership possède et exploite deux des marques de retail les plus appréciées en Grande-Bretagne : John Lewis et Waitrose. Lancé comme une expérience révolutionnaire il y a plus d'un siècle, Partnership est aujourd'hui la plus grande entreprise détenue par ses salariés au Royaume-Uni, avec plus de 74 000 employés qui sont tous des Partenaires de l'entreprise. Partnership est motivé par un objectif, celui de créer un avenir plus juste et plus durable pour ses Partenaires, ses clients, ses fournisseurs et ses communautés. Notre objectif inspire nos valeurs, motive nos décisions et nous guide pour agir en faveur du bien. Il nous incite à faire les choses différemment et mieux - tout cela au service de la création d'un monde plus heureux pour tout le monde et pour tout ce que nous touchons. https://www.johnlewispartnership.co.uk

A propos de Waitrose

Waitrose & Partners compte 331 magasins en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et dans les îles Anglo-Normandes, dont 59 magasins de proximité, 27 magasins situés au sein de sites Welcome Break. Ces magasins sont complétés par son site internet Waitrose.com - en plein essor, toujours bien noté par les instituts de recherche indépendants. Le retailer combine la praticité d'un supermarché avec l'expertise et le service d'un magasin spécialisé. Il se consacre à offrir des aliments de qualité provenant d'un approvisionnement responsable, combinés à des normes élevées de service à la clientèle. En tant qu'entreprise détenue par ses employés, tous les associés ont leur mot à dire sur la façon dont l'entreprise est gérée. https://www.waitrose.com

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est un chef de file mondial de la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants, fabricants et prestataires logistiques du monde entier s'appuient sur Blue Yonder pour optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, de la planification à l'exécution, à la livraison et aux retours. Les solutions de chaîne d'approvisionnement interopérables et intégrées à l'IA de Blue Yonder sont connectées de bout en bout via une plateforme unifiée et un nuage de données, permettant aux entreprises de collaborer en temps réel entre les fonctions, ce qui favorise une prise de décision plus agile, une meilleure satisfaction des clients, une croissance rentable et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus durables. Blue Yonder ? Fulfill your Potentialtm blueyonder.com

« Blue Yonder » est une marque commerciale ou une marque déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tout nom commercial, produit ou service référencé dans ce document par le nom « Blue Yonder » est une marque commerciale et/ou propriété de Blue Yonder Group, Inc. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de service des sociétés auxquelles ils sont associés.

20 juin 2024 à 04:05

