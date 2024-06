WestJet et l'AMFA conviennent de retourner à la table de négociation, ce qui empêchera d'autres annulations du réseau





Le CCRI invite les parties à présenter d'autres observations sur la nécessité de l'arbitrage

CALGARY, AB, le 20 juin 2024 /CNW/ - WestJet a comparu aujourd'hui devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) pour discuter de la demande d'arbitrage de la compagnie aérienne dans le cadre de son processus de négociation avec les ingénieurs d'entretien des aéronefs et les employés des opérations techniques, ainsi que pour déterminer les prochaines étapes.

En ce qui concerne la demande d'arbitrage de WestJet, le CCRI a indiqué qu'il lui faudra plus de temps et d'autres présentations de la part des deux parties avant de prendre une décision sur la question de savoir si la négociation collective de la première convention devrait être réglée par voie d'arbitrage. Nous respectons l'intégrité du processus et comprenons la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable.

Entretemps, l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) a annulé son avis de grève, les deux parties ayant convenu de retourner à la table de négociation pour continuer à travailler à la recherche d'une solution.

« Nous reconnaissons l'incidence des annulations initiales sur nos invités et nos employés, et nous apprécions sincèrement leur patience et leur compréhension pendant cette période », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe. « En retournant à la table de négociation, nous nous engageons à trouver une solution pour éviter d'autres perturbations de nos activités. »

WestJet s'efforce de reprendre ses activités normales le plus rapidement et efficacement possible, tout en assurant le plus haut degré de sécurité. Les invités qui voyagent sont encouragés à continuer de vérifier l'état de leurs vols avant de se rendre à l'aéroport.

