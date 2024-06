KAYTUS prend en charge les processeurs Intel® Xeon® 6 - Performance inégalée en matière d'IA et d'éco-efficacité





KAYTUS, un fournisseur leader d'infrastructures informatiques, annonce que ses serveurs prennent désormais en charge les nouveaux processeurs Intel® Xeon® 6, qui offrent des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique remarquable, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie. Comparés aux serveurs équipés de processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération, les serveurs KAYTUS de dernière génération offrent une amélioration de 200 % des performances et de 230 % des performances par watt, également constatées dans des scénarios de virtualisation et des tâches telles que la décompression, le transcodage vidéo et pgbench. L'amélioration notoire des performances par watt fournit un support informatique plus écologique et plus puissant pour diverses applications, dont l'IA, les environnements cloud-native et l'analyse de données. KAYTUS continue de veiller à ce que ses clients bénéficient des dernières avancées technologiques, atteignant une efficacité et des performances exceptionnelles.

Avec le développement continu de l'intelligence artificielle, en particulier l'expansion rapide et l'application généralisée de technologies d'IA telles que les grands modèles de langage, la demande en puissance de calcul augmente constamment. Il est essentiel de répondre aux exigences de charge de travail variées pour l'IA, le web et les microservices, et l'analyse de données tout en relevant les défis de conception architecturale, d'alimentation électrique, de densité des racks, de refroidissement et de durabilité. De nombreux datacenter hébergent aujourd'hui plus de 100 000 serveurs, et l'expansion à grande échelle introduit des problèmes liés à la haute densité et à la consommation énergétique élevée. Pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, les centres de données doivent augmenter la densité des racks et améliorer la puissance de calcul par watt dans un espace limité. Cette optimisation est cruciale pour améliorer l'efficacité et la durabilité des opérations des centres de données modernes.

Les serveurs KAYTUS sont désormais mis à jour avec les derniers processeurs Intel® Xeon® 6 dotés de coeurs efficaces. Comparés à ceux équipés de processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération, les serveurs KAYTUS mis à jour, avec jusqu'à 144 coeurs, offrent des performances et une densité de racks considérablement accrues. Les serveurs ont augmenté la bande passante mémoire et disposent d'excellentes capacités d'entrée/sortie intégralement en PCIe 5.0, quatre liens Intel UPI 2.0 jusqu'à 24 GT/s, 64 canaux CXL 2.0, et la mémoire DDR5 6400 offrant une augmentation de 17 % de la vitesse par rapport à la DDR5 5600. Cette combinaison fournit de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique pour les charges de travail à grande échelle, très parallèles et à haut débit. De nombreuses données de test montrent que dans les scénarios de virtualisation, les serveurs KAYTUS basés sur les derniers processeurs Intel® Xeon® 6 ont plus que doublé la densité des machines virtuelles et l'efficacité énergétique par rapport aux processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération pour diverses charges de travail, garantissant des performances et une efficacité énergétique inégalées pour répondre aux exigences des centres de données modernes et de leurs diverses applications.

Les serveurs KAYTUS améliorent l'efficacité énergétique grâce à des innovations de pointe en matière d'architecture système, de matériel, de micrologiciel et de systèmes de refroidissement. Dans les centres de données refroidis par liquide, les serveurs sont équipés d'un système de contrôle intelligent CDU qui ajuste dynamiquement la vitesse de la pompe CDU en fonction de la charge de travail en temps réel, améliorant ainsi davantage les économies d'énergie et réduisant les émissions. Pour les datacentertraditionnels refroidis par air, les serveurs KAYTUS utilisent des conduits d'air optimisés et des stratégies de refroidissement pour assurer un refroidissement efficace des composants critiques tels que le CPU, le GPU, la mémoire et les disques durs. Cette conception réduit la consommation d'énergie globale du système de 13 %, améliorant nettement l'efficacité énergétique globale des serveurs.

À propos de KAYTUS

KAYTUS est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure informatique, offrant une gamme diversifiée de produits de pointe, ouverts et respectueux de l'environnement pour le cloud, l'IA, l'edge computing et d'autres applications émergentes. Avec une approche centrée sur le client, KAYTUS est agile et réactif aux besoins des utilisateurs grâce à son modèle commercial adaptable. En savoir plus sur KAYTUS.com

20 juin 2024 à 03:05

