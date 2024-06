Best Lawyers® lance l'édition 2025 de The Best Lawyers in Francetm mettant en avant l'excellence juridique.





AUGUSTA, Ga., 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Best Lawyers®, le guide estimé des professionnels du droit dans le monde entier, annonce aujourd'hui l'édition 2025 de The Best Lawyers in Francetm. Ces classements prestigieux reconnaissent les talents juridiques exceptionnels dans tout le pays, représentant les 5 % d'avocats les plus performants en France. La 15e édition de The Best Lawyers in France présente plus de 3400 avocats dans 77 domaines d'activité.

La quatrième édition de Best Lawyers : Ones to Watch in Francetm célèbre les étoiles montantes dans le domaine juridique, avec 717 lauréats issus de 8 régions métropolitaines et de 28 domaines de pratique. Au total, 188 cabinets peuvent se targuer d'avoir des avocats reconnus sur le site Best Lawyers : Ones to Watch in France, ce qui constitue une réalisation importante pour l'avenir de la pratique juridique au niveau national.

Le titre d'"Avocat de l'année" a été décerné à 81 lauréats et 25 cabinets d'avocats ont reçu le titre de "Cabinet d'avocats de l'année", qui récompense un seul cabinet ayant fait preuve d'excellence dans un domaine spécifique.

"Être reconnu comme l'un des meilleurs en France n'est pas seulement un honneur personnel pour les avocats, c'est aussi le reflet de l'engagement de leur cabinet en faveur de l'excellence et de la confiance que leur accordent leurs clients", a déclaré Phillip Greer, directeur général de Best Lawyers. "Nous sommes fiers de mettre en avant ceux qui contribuent à la croissance économique et à l'innovation en France".

La reconnaissance du Best Lawyers in France continue de démontrer son importance pour ceux qui recherchent des talents au niveau national et régional. Le droit des sociétés, le droit des fusions et acquisitions et le droit fiscal sont les trois domaines de pratique qui comptent le plus grand nombre de lauréats. Ces cabinets gèrent des transactions complexes qui façonnent l'avenir des industries en France avec précision et prévoyance stratégique, garantissant ainsi des résultats fructueux pour les clients. Paris est la région métropolitaine qui compte le plus grand nombre de lauréats, ce qui reflète la solidité du marché juridique de la ville et la concentration de professionnels du droit de haut niveau.

Best Lawyers s'engage à mettre en lumière le travail exceptionnel de professionnels du droit qui ont fait preuve d'excellence dans leurs domaines respectifs. Le processus rigoureux de sélection garantit que seuls les avocats les plus éminents sont présentés, ce qui fait de cette reconnaissance un témoignage de leur expertise, de leur professionnalisme et de leur dévouement.

Rechercher Les meilleurs avocats de France et Best Lawyers : À surveiller en France résultats par nom d'avocat, cabinet, région et domaine de pratique en visitant www.bestlawyers.com.

À propos de Best Lawyers®

Best Lawyers® est la société de recherche et de marketing par les pairs la plus ancienne et la plus respectée de la profession juridique. Best Lawyers établit ses distinctions en menant des enquêtes exhaustives auprès des pairs, dans le cadre desquelles des dizaines de milliers d'avocats de premier plan évaluent confidentiellement le travail de leurs confrères sur leur marché local et dans leur spécialité. Les avocats ne sont pas obligés ou autorisés à payer des frais pour figurer sur la liste ; la reconnaissance par Best Lawyers est donc considérée comme un honneur singulier. Pour plus d'informations, consultez le site www.bestlawyers.com.

