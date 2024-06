Le conseil d'administration de SEforALL approuve le renouvellement du mandat du PDG Damilola Ogunbiyi





Mme Ogunbiyi devient la première PDG à être renouvelée pour un deuxième mandat de cinq ans, reflétant des résultats et un impact considérables sous sa direction

VIENNE, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil de gouvernance de Sustainable Energy for All (SEforALL) a approuvé le renouvellement du mandat de Damilola Ogunbiyi au poste de présidente-directrice générale pour une deuxième fois d'une durée de cinq ans. Sous sa direction, l'organisation a fait de grands progrès pour permettre des transitions énergétiques justes, équitables et durables qui garantissent une meilleure qualité de vie et des opportunités pour les personnes vivant dans les régions en développement.

Reconnue comme pionnière au cours de son premier mandat, qui a commencé en 2020, Mme Ogunbiyi a dirigé une expansion ambitieuse de l'influence mondiale et du soutien des pays de SEforALL, fournir des voies claires pour accélérer les progrès vers l'accès universel à l'énergie et faire progresser une transition énergétique juste et équitable dans les pays qui risquent le plus d'être laissés pour compte. Au cours de cette période, SEforALL, par le biais d'une série de programmes et d'initiatives innovants, a établi des relations de travail avec plus de 200 partenaires et soutenu plus de 90 pays dans le monde.

SEforALL a accordé la priorité à un soutien fondé sur des données probantes au renforcement des capacités dans le pays qui oriente les politiques, les projets et les actions écosystémiques avec des solutions énergétiques durables vers les priorités en matière de climat et de développement. Concrètement, SEforALL a obtenu les impacts suivants en moins de cinq ans :

1 300 milliards de dollars d'engagements exprimés par le biais de pactes énergétiques pour soutenir la réalisation de l'ODD 7. SEforALL, en partenariat avec ONU-Énergie, a été le fer de lance des pactes énergétiques, permettant la première capture des engagements volontaires de l'ODD 7 spécifiques à l'énergie, alignés sur les contributions déterminées au niveau national.

129 millions de personnes ont eu accès à l'électricité et 22 millions de personnes ont eu accès à une cuisine propre grâce aux engagements du Pacte pour l'énergie.

Levée de 40 millions de dollars américains en subvention pour combler le déficit de nouveaux systèmes solaires autonomes mini-compacts et de grande capacité qui ont soutenu la Sierra Leone , Madagascar , la République démocratique du Congo , le Bénin et le Nigeria par le biais de la Facilité universelle pour l'énergie (UEF), une facilité de financement basée sur les résultats et unplateforme de donneurs gérée par SEforALL.

Soutien de huit présidences du G20 et de la COP - Arabie saoudite, Italie, Indonésie, Inde et Brésil dans le cadre du G20 et du Royaume-Uni, Égypte et Émirats arabes unis dans le cadre de la COP pour faire progresser des transitions énergétiques justes et équitables.

Soutien au Ghana , au Kenya , au Nigeria , à la Barbade et à la Sierra Leone pour développer des plans de transition énergétique et d'investissement offrant à ces pays la possibilité de construire des systèmes énergétiques qui soutiennent le développement économique et social et d'atteindre des émissions nettes nulles.

, au , au , à la Barbade et à la pour développer des plans de transition énergétique et d'investissement offrant à ces pays la possibilité de construire des systèmes énergétiques qui soutiennent le développement économique et social et d'atteindre des émissions nettes nulles. Soutien à l'élaboration de plans énergétiques intégrés (PEI) nationaux pour aider à diriger les ressources de manière efficace et efficiente afin d'aider à atteindre les objectifs du Malawi , du Nigeria et de Madagascar en matière d'électrification et d'accès à la cuisine propre.

Le plan stratégique 2024-2026 de SEforALL donne la priorité à trois piliers de travail :

Plaidoyer mondial et diffusion des connaissances pour l'ODD 7 et une transition énergétique juste et équitable.

Des solutions et des plateformes évolutives qui développent et fournissent des solutions reproductibles pour relever les défis communs aux problèmes régionaux ou mondiaux.

Un soutien national personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des pays en matière de transition énergétique juste et équitable.

Plus précisément, le plan vise à renforcer l'ambition internationale par le biais de la diplomatie énergétique et à mobiliser les coalitions mondiales pour financer et assurer une transition énergétique juste et équitable, favoriser des connexions vérifiées et accélérer le déploiement par le secteur privé de solutions d'énergie propre, y compris par le renforcement continu de la Facilité universelle pour l'énergie ; et soutenir l'action nationale par un soutien stratégique aux programmes au niveau des pays.

Mme Ogunbiyi a reçu des messages de félicitations des présidents du Ghana et du Nigeria, du Premier ministre de la Barbade, des présidents de la COP28, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Fondation Rockefeller, du PDG par intérim du GEAPP, le secrétaire exécutif de l'UNECA, le directeur exécutif de l'UNOPS et le PDG du Pacte mondial des Nations Unies. Pour consulter le communiqué de presse complet, consultez : https://www.seforall.org/news/seforall-announcement

