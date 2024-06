TINECO LANCE LA 3E ÉDITION DE LA CAMPAGNE TRADE-UP





Tineco, leader de l'innovation dans le domaine des appareils de nettoyage domestique, annonce le lancement de la troisième édition de sa campagne Trade-Up, qui se tiendra du 24 juin au 20 juillet 2024. Cette campagne offre aux consommateurs l'opportunité de moderniser leur équipement avec les nouveaux produits phares de Tineco : le Stretch S6 et le SWITCH S7.

Déroulement de la campagne : Les règles de participation à cette campagne restent similaires à celles des éditions précédentes. Les participants doivent se rendre sur la page de la campagne sur le site web de Tineco, remplir le formulaire de participation et attendre de recevoir un code de réduction. Avantage exclusif : Cette année, le code de réduction pourra être appliqué en plus du prix promotionnel de Prime Day, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier de prix encore plus avantageux sur les Stretch S6 et SWITCH S7.

4 raisons de les adopter :

FLOOR ONE STRETCH S6

Nettoyage sans limites : accédez facilement aux zones ultra basses grâce à une flexibilité de nettoyage augmentée.

accédez facilement aux zones ultra basses grâce à une flexibilité de nettoyage augmentée. Maniabilité exceptionnelle : navigation fluide dans toutes les directions.

navigation fluide dans toutes les directions. Nettoyage et séchage rapides : lavage à l'eau chaude en 2 minutes et séchage flash en 5 minutes.

lavage à l'eau chaude en 2 minutes et séchage flash en 5 minutes. Position allongée à 180° : nettoyez sans effort sous les meubles et dans les espaces bas.

FLOOR ONE SWITCH S7

Un achat, cinq outils : profitez de la puissance du moteur SwitchPro pour un nettoyage inégalé.

profitez de la puissance du moteur SwitchPro pour un nettoyage inégalé. Puissance de nettoyage exceptionnelle : bénéficiez d'une solution de nettoyage pour toute la maison et toutes les surfaces.

bénéficiez d'une solution de nettoyage pour toute la maison et toutes les surfaces. Technologie PureCyclone et brosse ZeroTangle : assure une aspiration forte et durable sans aucun enchevêtrement.

assure une aspiration forte et durable sans aucun enchevêtrement. Système PureCyclone pour une filtration optimale.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

20 juin 2024 à 02:30

