Smartee présente deux décennies de progrès au 99e congrès de l'EOS à Athènes

ATHÈNES, Grèce, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, pionnière de l'industrie des gouttières transparentes, forte de 20 ans de recherche et de développement indépendants et titulaire de plus de 850 brevets déposés, a fait part de ses deux décennies de réalisations et présenté sa série complète de produits lors du 99e Congrès de l'European Orthodontic Society (Société européenne d'orthodontie - EOS), qui s'est tenu du 9 au13 juin 2024, à Athènes.

L'European Orthodontic Society a pour objectif de faire progresser tous les aspects de l'orthodontie ainsi que ses relations avec les arts et les sciences collatéraux, dans l'intérêt du public. Affiliée à la World Orthodontic Society (société mondiale d'orthodontie), l'EOS réunit des orthodontistes du monde entier lors du congrès annuel, qui se tient chaque année dans différents pays européens.

Le stand de Smartee au congrès de l'EOS a particulièrement attiré l'attention d'orthodontistes désireux de découvrir les deux décennies de réussite de l'entreprise. Les points forts ont été les suivants :

Des solutions Smartee S1-S21 à la pointe du progrès : Smartee a développé une série de solutions S1-S21, adaptées aux différents contextes cliniques et les met continuellement à jour pour répondre aux différents besoins dentaires. Chaque série de produits est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des patients, garantissant ainsi des soins complets et un traitement efficace.

Solution numérique unique Smartee : Smartee utilise la technologie de l'IA pour offrir une solution numérique complète qui améliore la précision et la sécurité de la planification du traitement. Les principales caractéristiques comprennent l'algorithme Smartee Med-AI pour la visualisation instantanée des racines en 3D, le logiciel de mesure CEPH pour un diagnostic précis du patient et Smartee iFast pour des simulations continues avant-après. Ces outils permettent aux professionnels de l'orthodontie de prodiguer des soins de qualité supérieure aux patients grâce à une planification efficace des traitements.

Gamme complète de produits présentant des caractéristiques distinctives : comprend le Smartee GS, qui applique la technologie de repositionnement mandibulaire invisible pour faire avancer la machoire et promouvoir le remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire pour le traitement des malocclusions graves de classe II ; Smartee ?, qui utilise différents matériaux composites multicouches pour une utilisation de jour comme de nuit ; Smartee GE, un produit classique alimenté par une base de données mondiale de plus de 1,6 million de patients ; et Smartee Kinder et Smartee Teen, tous deux autorisés par Disney IP et offrant des solutions orthodontiques sur mesure pour les jeunes patients.

Dans le cadre de sa participation à l'EOS, Smartee a organisé un atelier éducatif dirigé par le Dr Tao Guo, qui a fourni aux participants des informations précieuses sur la technologie de repositionnement mandibulaire Smartee GS pour le traitement des divergences graves entre les mâchoires à l'aide de gouttières transparentes hautement personnalisées.

La présence de Smartee au 99e congrès de l'EOS souligne son engagement inébranlable à repousser les limites de l'orthodontie invisible et à soutenir la communauté orthodontique mondiale. En élargissant continuellement son offre de produits et en améliorant les solutions numériques, Smartee vise à fournir aux orthodontistes la technologie et les outils nécessaires pour fournir des soins exceptionnels aux patients.

À propos de Smartee Denti-Technology :

Fondée en 2004, Smartee est le principal fournisseur de gouttières transparentes et de solutions orthodontiques numériques en Chine. Basée à Shanghai, Smartee dispose de deux centres de recherche et développement et d'usines de fabrication entièrement automatisées. En servant plus de 64 000 médecins de 48 000 institutions médicales dans plus de 47 pays, Smartee a donné lieu à plus d'un million de sourires parfaits dans le monde entier.

Avec les progrès des solutions numériques, Smartee continue d'élargir son portefeuille et a lancé plus de 10 produits d'alignement répondant aux différents problèmes de malocclusion chez les enfants, les adolescents et les adultes. En collaboration avec le professeur Gang Shen et son équipe d'orthodontistes, Smartee a développé un produit innovant : Smartee GS, qui fournit aux orthodontistes une technologie de repositionnement mandibulaire permettant de traiter plus efficacement les patients présentant des cadres complexes, notamment le prognathisme facial, le rétrognathisme facial et la déviation mandibulaire.

