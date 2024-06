Joëlle Brodeur nommée présidente-directrice générale du Parc olympique





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres nomme Mme Joëlle Brodeur à titre de présidente-directrice générale de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique pour un mandat de cinq ans. Elle entrera en fonction le 18 juillet 2024, succédant ainsi à M. Michel Labrecque qui a occupé ce poste de 2014 à 2024.

La vision stratégique de Mme Brodeur, sa grande connaissance de l'organisation et son leadership mobilisateur sont des bases solides pour poursuivre la modernisation des installations et le virage commercial amorcé avec l'adoption de la nouvelle mission lui permettant d'exploiter son plein potentiel.

« Au terme d'un processus rigoureux d'analyse de candidatures internes et externes, nous sommes très heureux d'accueillir Mme Joëlle Brodeur à la tête du Parc olympique. Outre ses expertises et son profil de compétences, Mme Brodeur s'est distinguée par sa compréhension fine de l'organisation, tout en étant en mesure de poser un regard neuf et de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Nous sommes confiants qu'elle mènera à bien le développement du Parc pour les prochaines années, en plus de préparer la reprise commerciale du Stade une fois les travaux de la toiture terminés », déclare Pierre Laporte, président du conseil d'administration du Parc olympique. « Mme Brodeur pourra bien évidemment compter sur l'appui indéfectible du conseil d'administration du Parc olympique », poursuit-il.

« C'est avec enthousiasme et conviction que j'entame le rôle de PDG du Parc olympique. Mes années au sein de l'organisation m'ont permis de la connaître pleinement, de l'aimer sincèrement et je suis fière de me mettre au service des ambitions que nous avons pour elle. De grands défis et de réelles opportunités nous attendent dans les prochaines années. Accompagnée d'un conseil d'administration expérimenté et d'équipes compétentes, je vais consacrer toute mon énergie à matérialiser le plein potentiel de notre parc urbain. », déclare pour sa part Joëlle Brodeur.

« Mme Brodeur a participé au cours des quatre dernières années à titre de membre de la direction et de la haute direction à toutes les décisions concernant le développement et la mise en valeur du Parc olympique. Sa très bonne connaissance des enjeux, ses compétences et surtout son enthousiasme et sa passion sont gage des succès futurs. », souligne Michel Labrecque.

Au cours de ses deux mandats consécutifs à la tête des installations olympiques, Michel Labrecque a définitivement marqué l'histoire du Parc avec de nombreuses réalisations et réussites, dont la rénovation et l'occupation de la Tour de Montréal, désormais louée à 100 %, la modernisation de la mission du Parc olympique, lui conférant ainsi de nouveaux pouvoirs qui lui permettront d'exercer son plein potentiel sur le marché événementiel local et international; sans oublier l'achèvement du dossier complexe rigoureusement constitué pour le remplacement de la toiture du Stade olympique, lequel a été autorisé par le gouvernement du Québec le 5 février dernier.

« Michel Labrecque laisse un legs important aux prochaines générations, en faisant connaître et apprécier la valeur inestimable du Parc olympique, en lui donnant des outils pour permettre une pleine exploitation. En mon nom et celui de tous mes collègues du conseil d'administration, je le remercie chaleureusement pour son engagement des dix dernières années », renchérit M. Laporte.

À propos de Joëlle Brodeur

Joëlle Brodeur est titulaire d'un baccalauréat en sciences juridiques et politiques, d'une maîtrise en gestion de projet et d'un MBA pour cadres et dirigeants de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM). Elle oeuvre comme gestionnaire de projets en milieux institutionnels de 2010 à 2016 avant de rejoindre le Parc olympique en 2017. Associée étroitement au développement du Bureau de projets qu'elle crée et dirige, elle met à contribution ses expertises en gestion de portefeuilles de projets et sa fine connaissance du milieu des investissements publics en infrastructures. À titre de vice-présidente Infrastructures et gestion de projets, elle encadre les activités de gestion et de mise à niveau des actifs : la gestion immobilière, l'exploitation fonctionnelle et technique et les projets d'investissements. Ses qualités et ses réalisations personnelles, ainsi que celles de ses équipes, ont été reconnues à maintes reprises par ses pairs, et en particulier l'association professionnelle en gestion de projets, le chapitre montréalais du Project Management Institute (PMI-Montréal).

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

48 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Parc olympique

19 juin 2024 à 20:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :