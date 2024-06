Sensitech renforce ses solutions de chaîne du froid pour les sciences de la vie avec l'acquisition de Berlinger & Co. Solutions de surveillance





BEVERLY, Massachusetts, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation, au nom de son entreprise Sensitech, leader mondial de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, a signé un accord définitif visant l'acquisition de l'activité de solutions de surveillance de Berlinger & Co. AG, une entreprise familiale suisse spécialisée dans les solutions innovantes et personnalisées pour la surveillance des produits thermosensibles dans les secteurs de la pharmacie et des sciences de la vie, des essais cliniques et de la santé mondiale. Sensitech fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le chef de file mondial des solutions climatiques et énergétiques intelligentes.

« L'acquisition de l'activité de surveillance de Berlinger est une opportunité formidable pour Sensitech d'élargir son portefeuille de solutions de surveillance pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques et d'accélérer la croissance dans des secteurs connexes stratégiquement importants », déclare Bhasker Kaushal, vice-président et directeur général, Sensitech et marché secondaire de la réfrigération. « La numérisation, la durabilité et l'automatisation transforment les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques et favorisent l'adoption de la surveillance en temps réel et des solutions basées sur le cloud. Sensitech et Berlinger partagent une vision commune et mettent l'accent sur l'innovation. Grâce à ce regroupement, nous fournirons des solutions de surveillance complètes et différenciées qui assureront la sécurité des patients, l'efficience de la chaîne d'approvisionnement et des résultats durables pour nos clients. Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe Berlinger au sein de Carrier et Sensitech ».

Berlinger apporte une série de solutions matérielles et logicielles exclusives et de haute qualité qui élargissent le portefeuille de produits de surveillance de la chaîne du froid de bout en bout de Sensitech. Il s'agit notamment de la plateforme SmartSystem, qui permet une surveillance modulaire, en temps réel et de bout en bout grâce à des dispositifs de surveillance de la température entièrement intégrés et rechargeables et à une plateforme logicielle basée sur l'informatique en nuage ; de Fridge-tag pour les réfrigérateurs de vaccins et la surveillance des sites réfrigérés ; et d'un logiciel et d'outils analytiques exclusifs pour automatiser le processus de stabilité et de validation de bout en bout pour les essais cliniques.

« Nous sommes absolument convaincus que Sensitech saura poursuivre avec succès le développement de notre activité Berlinger & Co. AG avec ses employés talentueux et dévoués », déclare Andrea Berlinger, présidente du conseil d'administration du groupe Berlinger.

L'activité de solutions de surveillance de Berlinger comprend environ 85 employés travaillant en Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2024.

Lenz & Staehelin fournissent des conseils juridiques externes dans le cadre de cette transaction.

À propos de Sensitech

Sensitech® est un leader mondial dans le domaine de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Nos produits et services de contrôle innovants contribuent à maintenir la qualité et l'intégrité des produits de nos clients à chaque étape de leur cheminement, partout dans le monde. Depuis 30 ans, des entreprises de premier plan des secteurs alimentaire, pharmaceutique, industriel, des biens de consommation et autres font confiance à Sensitech pour protéger leurs produits. Sensitech fait partie de Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions climatiques et énergétiques intelligentes pour notre planète et les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez Sensitech.com ou suivez Sensitech sur Facebook Sensitech Inc, sur X @Sensitech et sur LinkedIn Sensitech.

19 juin 2024 à 19:52

