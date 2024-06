La ministre Caroline Proulx salue la nomination de M(me) Joëlle Brodeur à la tête de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, salue l'arrivée prochaine de Mme Joëlle Brodeur au poste de présidente-directrice générale de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

L'entrée en fonction de Mme Brodeur est prévue le 18 juillet 2024. Elle occupait précédemment le poste de vice-présidente, Infrastructures et gestion de projets à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

Mme Brodeur sera appelée à poursuivre la nouvelle mission de développement et d'exploitation commerciale du Parc olympique. Le remplacement de la toiture du stade et la réalisation du plan d'affaires du Parc olympique, qui généreront des retombées économiques importantes pour le Québec, font partie des mandats dont elle hérite la responsabilité.

Dirigeant l'organisation depuis le 24 février 2014, M. Michel Labrecque quittera ses fonctions le 17 juillet prochain. Parmi ses grandes réalisations figurent le dossier du remplacement de la toiture du stade olympique et le rôle clé qu'il a joué dans la refonte du mandat de la Régie des installations olympiques, qui n'avait pas été modernisé en 45 ans, et qui a conféré à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique de nouveaux pouvoirs lui permettant d'exploiter son plein potentiel sur les marchés événementiels locaux et internationaux.

Citation :

« Je suis très fière de la nomination de Joëlle Brodeur, première femme PDG de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Je lui offre mon entière collaboration afin de poursuivre le travail visant à faire du Parc olympique une pierre angulaire du développement économique de l'est de Montréal et du Québec. Je remercie encore une fois M. Labrecque pour le travail immense accompli au cours des 10 dernières années afin de faire de ce site un lieu dynamique avec un avenir prometteur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

