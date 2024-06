SUSE optimise ses solutions Linux, Cloud Native Virtualization & Management et Edge Platform afin d'offrir aux entreprises un choix élargi et une innovation accrue





Le portefeuille SUSE renforcé offre une infrastructure ouverte, native cloud et de qualité entreprise pour soutenir l'innovation informatique dans le centre de données, le cloud hybride et à la périphérie.

BERLIN, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®, leader mondial des solutions d'entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités dans son portefeuille de solutions d'infrastructure d'entreprise Linux, natives cloud et en périphérie, afin d'aider à concrétiser le potentiel infini de l'open source dans les entreprises. L'IA générative, les technologies natives cloud et les technologies de périphérie réinventent la façon dont les entreprises construisent et exploitent les applications dans les environnements cloud, périphériques et sur site. Les nouvelles fonctionnalités de SUSE aident les organisations à transformer leurs activités en accélérant la rentabilité et en réduisant les coûts d'exploitation.

« Il est essentiel de pouvoir faire un choix éclairé dans l'écosystème informatique complexe d'aujourd'hui. En parallèle, les récentes consolidations du marché privent de nombreuses entreprises de leurs options », déclare Thomas Di Giacomo, responsable de la technologie et des produits, SUSE. « Grâce à son approche unique, ouverte et axée sur l'écosystème, SUSE maintient son engagement de longue date à offrir aux clients la flexibilité dont ils ont besoin pour leur infrastructure de centre de données afin de générer des résultats. »

Business Critical Linux

Le Linux de niveau entreprise est au coeur de l'exécution des charges de travail critiques pour l'entreprise. SUSE Linux Enterprise a toujours eu la préférence des entreprises en quête d'agilité, de fiabilité et de choix pour leur infrastructure IT de base. SUSE continue de favoriser l'innovation et l'efficacité des entreprises grâce à sa gamme de produits Linux critiques. Si beaucoup prétendent offrir des solutions informatiques confidentielles, la question clé est celle des capacités de bout en bout pour garantir une sécurité et une conformité maximales. SUSE Linux renforce sa position de leader dans le domaine de l'informatique confidentielle grâce à ses dernières versions de SUSE Linux Enterprise et de SUSE Manager, et à la prise en charge des technologies Intel TDX (Trust Domain Extensions) et AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), y compris pour les instances informatiques des hyperscalers, et de l'attestation à distance avec SUSE Manager. Aujourd'hui, SUSE a annoncé les améliorations, les innovations et la future feuille de route suivantes :

SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 6 : Avec cette mise à jour, SUSE assure la pérennité des charges de travail informatiques grâce à un nouveau Long Term Service Pack Support Core qui offre la plus longue période de support à long terme du marché Linux entreprise, qui s'achèvera en 2037. Conçu pour simplifier les opérations informatiques dans le centre de données, le cloud et la périphérie, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6 (SP6) réduit les risques et les coûts liés à l'adoption de nouvelles technologies et garantit la continuité des activités en minimisant les interruptions de service planifiées et non planifiées. Il inclut une version mise à jour du noyau 6.4 et de nouvelles bibliothèques, dont OpenSSL 3.1. SUSE Linux Enterprise, qui repose sur une chaîne logistique sécurisée certifiée et qui respecte les normes les plus strictes, permet d'assurer la sécurité conformément aux réglementations les plus rigoureuses.

Avec cette mise à jour, SUSE assure la pérennité des charges de travail informatiques grâce à un nouveau Long Term Service Pack Support Core qui offre la plus longue période de support à long terme du marché Linux entreprise, qui s'achèvera en 2037. Conçu pour simplifier les opérations informatiques dans le centre de données, le cloud et la périphérie, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6 (SP6) réduit les risques et les coûts liés à l'adoption de nouvelles technologies et garantit la continuité des activités en minimisant les interruptions de service planifiées et non planifiées. Il inclut une version mise à jour du noyau 6.4 et de nouvelles bibliothèques, dont OpenSSL 3.1. SUSE Linux Enterprise, qui repose sur une chaîne logistique sécurisée certifiée et qui respecte les normes les plus strictes, permet d'assurer la sécurité conformément aux réglementations les plus rigoureuses. SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 : SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 offre aux clients et partenaires de SAP la plateforme Linux la plus appréciée, la plus sûre et la plus fiable pour l'exécution de leurs charges de travail SAP stratégiques, du centre de données au cloud. Cette version permet également aux clients d'accéder aux dernières innovations de Trento , une application web open source, développée par SUSE, qui permet de mieux protéger les infrastructures SAP en diagnostiquant les erreurs de configuration les plus courantes et en validant les systèmes par rapport aux meilleures pratiques de SUSE

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 offre aux clients et partenaires de SAP la plateforme Linux la plus appréciée, la plus sûre et la plus fiable pour l'exécution de leurs charges de travail SAP stratégiques, du centre de données au cloud. Cette version permet également aux clients d'accéder aux dernières innovations de Trento , une application web open source, développée par SUSE, qui permet de mieux protéger les infrastructures SAP en diagnostiquant les erreurs de configuration les plus courantes et en validant les systèmes par rapport aux meilleures pratiques de SUSE SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 : SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 est un système d'exploitation hôte open source immuable, léger et sécurisé, optimisé pour les environnements système conteneurisés et virtualisés. Il simplifie les déploiements de conteneurs autonomes, grâce à une optimisation pour les appareils embarqués et intégrés, tout en fournissant une plateforme stable pour les déploiements Kubernetes. Cette version introduit la prise en charge du chiffrement intégral des disques, renforçant ainsi la sécurité des données des clients, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre de données. Conçue pour fonctionner partout, SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 permet aux entreprises de transcender les contraintes géographiques et opérationnelles, tout en s'adaptant à divers scénarios de déploiement.

SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 est un système d'exploitation hôte open source immuable, léger et sécurisé, optimisé pour les environnements système conteneurisés et virtualisés. Il simplifie les déploiements de conteneurs autonomes, grâce à une optimisation pour les appareils embarqués et intégrés, tout en fournissant une plateforme stable pour les déploiements Kubernetes. Cette version introduit la prise en charge du chiffrement intégral des disques, renforçant ainsi la sécurité des données des clients, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre de données. Conçue pour fonctionner partout, SUSE Linux Enterprise Micro 6.0 permet aux entreprises de transcender les contraintes géographiques et opérationnelles, tout en s'adaptant à divers scénarios de déploiement. SUSE Manager 5.0 : Prenant en charge plus de 16 distributions Linux différentes, SUSE Manager 5.0 est la première solution de gestion multi-Linux du secteur, offrant à partir d'une console unique une gestion automatisée des correctifs et de la conformité pour n'importe quel Linux, n'importe où et à n'importe quelle échelle. SUSE Manager est lui-même conteneurisé pour une résilience, une évolutivité et une portabilité accrues, ainsi qu'une installation simple. Cette version ajoute également des fonctionnalités d'attestation à distance pour SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 afin que les clients puissent prouver que leurs environnements distants s'exécutent dans un environnement informatique confidentiel pour une conformité accrue.

SUSE reste pleinement engagé envers SUSE Linux Enterprise Server et travaille déjà sur un nouvel ensemble d'innovations pour Enterprise Linux en lançant la prochaine version majeure de sa plateforme Linux critique pour les entreprises, SUSE Linux Enterprise Server 16 et SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16, en 2025.

Enterprise Container Management

Alors que Kubernetes et l'adoption des conteneurs connaissent une demande exponentielle pour les charges de travail critiques, les entreprises ont besoin d'opérations sécurisées et évolutives pour la technologie cloud native. Les solutions SUSE contribuent à cette modernisation, en permettant d'accélérer l'innovation et d'assurer la pérennité de l'infrastructure. Pour répondre à la demande, SUSE annonce des améliorations à ses offres de gestion des conteneurs, d'observabilité, de sécurité des conteneurs et de virtualisation.

Rancher Prime 3.1 - Cette version ajoute une observabilité de pointe basée sur l'acquisition de StackState. Rancher Prime 3.1 améliore également la prise en charge de l'IA avec le provisionnement des clusters virtuels, favorise le partage des clusters sans compromettre l'isolation et optimise les coûts des ressources, comme les GPU. En outre, la collection d'applications de Rancher Prime pour Kubernetes inclut désormais KubeFlow, offrant ainsi une pile d'IA sécurisée, assurant le contrôle des données et tirant parti de solutions émanant de la communauté. Enfin, la version 3.1 étend le support du cycle de vie à 24 mois avec le support à long terme (LTS) Prime et propose une option LTS Core de 3 ans pour les RKE2 et K3.

- Cette version ajoute une observabilité de pointe basée sur l'acquisition de StackState. Rancher Prime 3.1 améliore également la prise en charge de l'IA avec le provisionnement des clusters virtuels, favorise le partage des clusters sans compromettre l'isolation et optimise les coûts des ressources, comme les GPU. En outre, la collection d'applications de Rancher Prime pour Kubernetes inclut désormais KubeFlow, offrant ainsi une pile d'IA sécurisée, assurant le contrôle des données et tirant parti de solutions émanant de la communauté. Enfin, la version 3.1 étend le support du cycle de vie à 24 mois avec le support à long terme (LTS) Prime et propose une option LTS Core de 3 ans pour les RKE2 et K3. NeuVector Prime 5.4 - S'appuyant sur l'extension de l'interface utilisateur de Rancher Prime sortie en début d'année, NeuVector Prime 5.4 intègre désormais les résultats d'analyse directement dans les ressources Rancher Prime, comme les pods et les noeuds, ainsi qu'un bouton d'analyse. Cette version introduit également un nouveau cadre pour les rapports de conformité, accélérant la disponibilité de rapports de conformité nouveaux ou mis à jour (par exemple, DISA-STIG). En outre, NeuVector Prime 5.4 introduit des protections contre les attaques de réseau par déni de service distribué, déclenchant des alertes et des blocages lorsque les seuils de taux de connexion maximum ou d'utilisation de la bande passante sont dépassés.

- S'appuyant sur l'extension de l'interface utilisateur de Rancher Prime sortie en début d'année, NeuVector Prime 5.4 intègre désormais les résultats d'analyse directement dans les ressources Rancher Prime, comme les pods et les noeuds, ainsi qu'un bouton d'analyse. Cette version introduit également un nouveau cadre pour les rapports de conformité, accélérant la disponibilité de rapports de conformité nouveaux ou mis à jour (par exemple, DISA-STIG). En outre, NeuVector Prime 5.4 introduit des protections contre les attaques de réseau par déni de service distribué, déclenchant des alertes et des blocages lorsque les seuils de taux de connexion maximum ou d'utilisation de la bande passante sont dépassés. Harvester 1.3.1 : La dernière version de la plateforme de virtualisation native cloud de SUSE offre aux clients une voie vers la modernisation, en leur permettant d'abandonner les charges de travail basées sur VMware et d'autres machines virtuelles en faveur de solutions modernes natives cloud. Conçue pour améliorer de manière significative les performances de l'IA et d'autres charges de travail et pour étendre les capacités de Harvester à un plus grand nombre de plateformes matérielles, cette version garantit une intégration fluide et une utilisation optimisée des ressources dans divers environnements informatiques. Cette version présente des avancées cruciales en matière d'IA et de compatibilité matérielle, notamment une meilleure prise en charge des architectures vGPU et Arm de pointe.

Edge

L'importance de l'accès immédiat aux données, aux réseaux et aux services de communication ne cessant de croître, les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises doivent en priorité collecter et traiter rapidement les données provenant d'appareils intelligents, de capteurs et de contrôleurs. Cela permet à ces organisations d'obtenir des informations sur les processus d'entreprise et leur donne les moyens de fournir des services innovants aux utilisateurs finaux. SUSE Edge permet une transformation native cloud en fournissant une plateforme informatique spécialisée pour gérer le cycle de vie complet des périphériques à l'échelle. En outre, SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP) s'appuie sur SUSE Edge pour offrir aux CSP une plateforme edge computing optimisée pour les télécoms afin d'accélérer les déploiements de fonctions réseau conteneurisées (CNF) dans les environnements de réseaux télécoms. SUSE annonce aujourd'hui les améliorations suivantes apportées aux offres SUSE Edge et SUSE ATIP :

SUSE Edge 3.0 : SUSE Edge 3.0 est optimisé pour fonctionner dans des lieux distants aux ressources limitées et à la connectivité internet intermittente, ce qui en fait la solution idéale pour les périphériques embarqués. SUSE Edge repose sur SUSE Linux Enterprise Micro, exploite les distributions Kubernetes certifiées par CNCF et prend en charge la gestion et l'exécution de conteneurs, de machines virtuelles et de microservices. Avec Edge 3.0, SUSE apporte la puissance de la gestion Rancher Prime Kubernetes, de la sécurité des conteneurs native cloud NeuVector Prime et d'une pile cloud native entièrement validée, optimisée pour la périphérie et intégrée, offrant une gestion complète du cycle de vie des appareils en périphérie à l'échelle.

SUSE Edge 3.0 est optimisé pour fonctionner dans des lieux distants aux ressources limitées et à la connectivité internet intermittente, ce qui en fait la solution idéale pour les périphériques embarqués. SUSE Edge repose sur SUSE Linux Enterprise Micro, exploite les distributions Kubernetes certifiées par CNCF et prend en charge la gestion et l'exécution de conteneurs, de machines virtuelles et de microservices. 3.0, SUSE apporte la puissance de la gestion Rancher Prime Kubernetes, de la sécurité des conteneurs native cloud NeuVector Prime et d'une pile cloud native entièrement validée, optimisée pour la périphérie et intégrée, offrant une gestion complète du cycle de vie des appareils en périphérie à l'échelle. SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform 3.0 : Cette dernière version propose une mise en oeuvre commerciale du projet Sylva de la Fondation Linux Europe, ce qui permet aux CSP de réduire leur consommation d'énergie et de s'engager à respecter les principes des logiciels libres. Cette version introduit également Edge Image Builder, qui permet de personnaliser les artefacts de déploiement afin de créer des clusters de périphérie dans les endroits les plus éloignés. ATIP 3.0 permet également le provisionnement de clusters bare métal zéro trust à l'aide de Cluster API (CAPI) et de Metal3 (metal kubed)

Alors que les entreprises du monde entier continuent de concrétiser le potentiel illimité de l'IA, SUSE a également dévoilé sa stratégie et sa feuille de route en matière d'IA, en mettant l'accent sur son engagement en faveur d'une IA d'entreprise ouverte, sécurisée et conforme. Cela inclut le SUSE AI Early Access Program, un programme destiné aux clients et partenaires qui guidera l'avenir d'une IA open source sécurisée dans l'entreprise.

Pour en savoir plus sur les dernières innovations de SUSE en matière de produits Linux, natifs cloud et en périphérie, veuillez consulter le site : Business Critical Linux, Enterprise Container Management, Edge.

À propos de SUSE

SUSE est un chef de file mondial des solutions open source innovantes, éprouvées et sécurisées pour les entreprises, notamment SUSE Linux Enterprise, Rancher et NeuVector. Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 font confiance à SUSE pour gérer leurs charges de travail stratégiques, ce qui leur permet d'innover partout, du centre de données à l'infonuagique, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE remet de l'open dans l'open source, en collaborant avec des partenaires et des communautés pour donner aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis d'innovation et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions. Pour plus d'informations, consultez le site www.suse.com.

Contact avec les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

19 juin 2024 à 19:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :