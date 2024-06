"K-Books Meet Global Readers" à Paris





L'Agence coréenne de promotion de l'industrie de la publication (KPIPA) organise des expositions de livres coréens et des manifestations d'auteurs à Paris

PARIS, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST) et KPIPA ont organisé une exposition de K-Books et des événements pour les auteurs de livres d'images en France afin de présenter les K-Books et d'établir les bases de la K-Book Wave en célébration des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris.

Commencée le 5 juin (mercredi), l'exposition, intitulée <K-Book : L'origine de la culture coréenne>, a été organisée pour présenter les livres coréens au public français et mondial dans le cadre de la commémoration des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris. Cette exposition présente 59 livres d'images coréens, 38 oeuvres littéraires coréennes traduites en français, 13 romans web coréens originaux qui ont inspiré des webtoons et des dramatiques populaires, soit un total de 110 livres coréens diversifiés. L'exposition est installée au troisième étage du Centre culturel coréen en France et se poursuivra jusqu'au 30 août (vendredi).

Du 11 juin (mar) au 13 juin (jeu), des ateliers d'auteurs de livres d'images ont été organisés dans plusieurs librairies, bibliothèques, musées du livre pour enfants et écoles à Paris, notamment à La maison des histoires, à la Bibliothèque Louise Michel et à Gerson. Des auteurs tels que Oh Se-na, Lee So-young, Kim Sang-keun et Jung Jin-ho ont participé à des ateliers de dessin et de bricolage avec quelque 500 enfants de la région, suscitant des réactions enthousiastes de la part du public parisien. Une participante accompagnée de son enfant de 7 ans a déclaré : "C'était formidable de rencontrer plusieurs auteurs coréens de livres d'images en France", et le représentant de la Bibliothèque Louise Michel a déclaré : "Cet atelier d'auteurs coréens de livres d'images était un événement significatif dont les enfants français ont pu profiter pleinement".

Le 14 juin (vendredi), environ 150 personnes, dont des professionnels français de l'édition et des illustrateurs en herbe, ont assisté au "Korea-France Picture Book Author Talk" qui s'est tenu à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC). Sous la direction de Choi Hye-jin, journaliste spécialisée dans les livres d'images, 4 auteurs coréens de livres d'images et 2 auteurs français, dont Adrien Parlange et Marie Caudry, ont échangé leurs points de vue au cours d'une discussion de 3 heures.

Un représentant de KPIPA a déclaré : "Nous voulions créer des opportunités de rencontrer des lecteurs européens et mondiaux à travers les Jeux olympiques de Paris, le plus grand événement sportif et culturel du monde. En commençant par cette exposition et les événements organisés par les auteurs de livres d'images, nous nous efforcerons d'étendre la vague du livre coréen grâce aux événements organisés par les auteurs à la Maison de la Corée au début du mois d'août".

