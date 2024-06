Peter C. Wardle élu trésorier du Barreau de l'Ontario





TORONTO, le 19 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseil de gouvernance du Barreau de l'Ontario a élu Peter C. Wardle au poste de trésorier pour le mandat 2024-2025. Le trésorier est le conseiller élu à la tête du Barreau, qui règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Me Wardle entrera en fonction lors de la réunion du Conseil le 28 juin.

« Je suis reconnaissant de cette occasion et je remercie mes collègues du Conseil de m'avoir choisi. J'ai hâte de diriger le Conseil du Barreau, ainsi que les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario, d'une manière respectueuse et constructive », a déclaré Me Wardle. « Je remercie ma collègue et amie Jacqueline Horvat pour son travail au fil des ans en tant que conseillère et trésorière. Je lui souhaite un franc succès dans tous ses projets. »

« Je tiens également à remercier et à féliciter mon collègue, Sidney Troister, et je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration sur les questions essentielles au service du public et des professions. »

Me Wardle a été conseiller de 2011 à 2019 et a été réélu en 2023, et il est coprésident du Groupe d'étude de la gouvernance et vice-président du Comité du perfectionnement professionnel. Il a été coprésident du Groupe de travail sur le mentorat et du Comité d'audit et de finance et a présidé le Fonds d'indemnisation et des comités du perfectionnement professionnel. Il est actuellement vice-président de la Section d'appel du Tribunal du Barreau et agit à titre d'arbitre de première instance et d'appel.

Depuis plus de 38 ans, Me Wardle a bâti sa réputation de plaideur de renom et digne de confiance, en représentant des parties dans des différends commerciaux portant sur l'interprétation des contrats, les obligations des actionnaires et des sociétés de personnes, les valeurs mobilières, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la négligence professionnelle, la construction, les successions et l'immobilier.

Il a plaidé devant divers tribunaux de règlementation, et a représenté les parties plaignantes dans de nombreuses affaires disciplinaires au nom de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Il a participé à un certain nombre d'enquêtes publiques, notamment à titre d'avocat d'un groupe de familles touchées dans l'Enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario et d'un groupe de citoyens dans l'Enquête publique sur Cornwall. En 2022, il a agi à titre de conseiller principal pour la Ville d'Ottawa dans le cadre de l'Enquête publique sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa.

Me Wardle figure dans Best Lawyers pour son travail relatif à la responsabilité des dirigeants et administrateurs et dans le domaine du contentieux en matière de valeurs mobilières. Il a été nommé dans LEXPERT pour sa pratique en responsabilité professionnelle; il a obtenu la cote « AV® Preeminenttm », la plus élevée dans le classement réalisé par les pairs.

Il a été admis au barreau de l'Ontario en 1986 après avoir obtenu un baccalauréat ès arts (1979) avec distinction de l'Université Wilfrid Laurier et un baccalauréat en droit (1984) de l'Université Queen's.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

