AVIS MÉDIAS - Conférence de presse et prise de photos officielles dans le cadre de l'inauguration des nouvelles voitures de train 2050





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Exo invite les représentants des médias à une conférence de presse en marge de l'inauguration des nouvelles voitures 2050.

Cet événement se fera en présence de représentants du gouvernement du Québec et d'élus municipaux.

La conférence de presse aura lieu le 21 juin à 11 h, à la gare de Saint-Jérôme, située au 280, rue Latour, Saint-Jérôme. Elle sera suivie d'une courte période de questions ainsi que d'un voyage inaugural, dont l'embarquement se fera à 11 h 30. Des entrevues individuelles seront possibles en français et en anglais lors de ce voyage en train.

À noter que le voyage inaugural se terminera par un retour à la gare de Saint-Jérôme au plus tard à 12h 45.

Aide-mémoire ?



Quoi?: Inauguration des nouvelles voitures 2050 Quand?: Vendredi 21 juin 2024? Heure?: 11 h ?? Où?: Gare Saint-Jérôme

280, rue Latour, Saint-Jérôme, QC

(Stationnement gratuit)

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante?: [email protected]

À propos d'exo?

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.?

SOURCE exo

19 juin 2024 à 18:19

