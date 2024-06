Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 20 juin 2024

12 h 00

La vice-première ministre visitera une école et discutera des investissements du gouvernement dans le programme national d'alimentation scolaire. Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan, et le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, seront également présents. Un point de presse suivra.