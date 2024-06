La SOCAN confirme des résultats financiers records en 2023





En assemblée générale annuelle, la Société réaffirme son engagement envers sa transformation stratégique et accueille son nouveau conseil d'administration en soutien aux créateurs et éditeurs canadiens.

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) tenait aujourd'hui son Assemblée générale annuelle où elle a confirmé ses résultats financiers finaux pour 2023 incluant des perceptions d'un demi-milliard de dollars (523M$) et des répartitions de redevances records de 442 millions $ aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique au Canada et partout dans le monde.

Faits saillants des résultats 2023 de la SOCAN :

Perceptions totales de 523 millions $ - une augmentation de 8% par rapport à 2022.

9% d'augmentation annuelle des perceptions internationales (119,9M$).

8% d'augmentation annuelle des perceptions canadiennes.

13% d'augmentation annuelle des perceptions de sources numériques.

Répartitions totales de 442 millions $ - une augmentation de 22% par rapport à 2022.

Un accroissement des répartitions des droits de concerts de 6 millions $ à 17 millions $.

Un accroissement des répartitions des droits de reproduction atteignant 9,9 millions $.

Un ratio dépenses/revenu qui est demeuré à 12%.

« Nous sommes ravis de nos résultats record en 2023, mais nous sommes conscients que nos revenus et répartitions record ne donnent pas un portrait fidèle des défis auxquels sont confrontés les créateurs et éditeurs de musique au Canada. De nombreux membres de la SOCAN ont constaté une baisse de leurs revenus et une promotion insuffisante dans la sphère numérique, sans parler de l'impact potentiel de l'intelligence artificielle générative qui menace de remplacer le travail inestimable des créateurs de musique », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN, qui a par ailleurs été nommée sur le Top 10 des « Power Players » de Billboard Canada. « C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour offrir des technologies de pointe à nos membres tout en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements et en leur offrant les services dont ils ont besoin pour prospérer dans notre écosystème musical en constante évolution. »

En 2023, la SOCAN s'est concentrée sur sa transformation continue pour soutenir ses membres, ce qui impliquait de redéfinir les priorités de ses projets et initiatives opérationnelles. Ces initiatives comportaient notamment l'établissement d'un partenariat avec Spanish Point Technologies, un chef de file parmi les fournisseurs de solutions technologiques. Ce partenariat est destiné à révolutionner la perception et la répartition des redevances au Canada.

La SOCAN a également été très active en matière d'IA en élaborant des principes de base qui mettent la créativité humaine au coeur de toutes les décisions. L'organisation se fait le porte-étendard de ces grands principes dans toutes ses représentations en matière de cadres réglementaires nationaux et internationaux et directement auprès du gouvernement.

La SOCAN a par ailleurs lancé d'importantes initiatives afin d'offrir une expérience sur mesure à ses membres, incluant les 5000 nouveaux membres qu'elle a accueillis en 2023. Pour ce faire, elle a agrandi son équipe dédiée aux services aux membres du Québec en plus de mettre sur pied un programme d'ambassadeurs dont la mission est de soutenir certaines régions spécifiques ainsi que ses membres oeuvrant dans le secteur audiovisuel au Canada et partout dans le monde au sein de leurs communautés respectives.

Ces changements stratégiques visent à toujours mieux servir les plus de 190?000 membres de la SOCAN et à s'aligner sur sa vision centrée sur les membres.

Lors de son assemblée générale annuelle, la SOCAN a félicité le Conseil d'administration nouvellement élu?; constitué exclusivement de créateurs et créatrices et éditeurs et éditrices de musique. Ils et elles ont été élus pour différents termes de mandat contribuant ainsi à la transition de la SOCAN vers un mode de scrutin échelonné qui vise à assurer la continuité du Conseil tout en favorisant le transfert d'information et d'expérience.

Conseil d'administration 2024 de la SOCAN

ADMINISTRATEUR?RICE?S CRÉATEUR?RICE?S

Nom Siège Mandat Lesley Barber EST (AV) 3 ans David Bussières QUÉBEC 2 ans Darren Fung OUEST (AV) 1 an Troy Kokol OUEST 3 ans Laurence Lafond-Beaulne QUÉBEC 3 ans Stan Meissner EST 2 ans Glenn Morley EST 1 an Marc Ouellette QUÉBEC 1 an Sarah Slean EST 2 ans

ADMINISTRATEUR?RICE?S ÉDITEUR?RICE?S

Nom Siège Mandat Jennifer Beavis EST 3 ans Jean-François Denis QUÉBEC 1 an Gary Furniss EST 1 an Mark Jowett OUEST 2 ans Jason Klein EST 3 ans Daniel Lafrance QUÉBEC 3 ans Cheryl Link EST 1 an Jennifer Mitchell EST 2 ans Diane Pinet QUÉBEC 2 ans

L'année prochaine, l'organisation engagera un cycle électoral annuel, au cours duquel six sièges d'administrateurs seront mis en élection chaque année.

Pour un aperçu des activités et des résultats financiers de la SOCAN en 2023, consultez le site www.socan.com .

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une société de gestion collective de droits d'auteur qui fait le lien entre plus de 4 millions d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dans le monde entier, et plus de 250?000 entreprises et personnes au Canada. Elle compte parmi ses membres directs plus de 185?000 auteurs, compositeurs et éditeurs musicaux, et elle octroie des licences, « Autorisé à vous divertir », à plus de 100?000 entreprises partout au Canada. S'appuyant sur une approche combinée d'innovations technologiques et d'ensembles uniques de données, la SOCAN se dédie à défendre le principe fondamental que la musique a une valeur, et que les créateurs et les éditeurs musicaux ont droit à une compensation juste et équitable pour l'utilisation qui est faite de leurs oeuvres. Pour en savoir plus : www.socan.com .

