euNetworks refinance une partie de sa dette et garantit un engagement supplémentaire de financement de la dette lié à la durabilité pour promouvoir une croissance continue

euNetworks Holdings Limited (« euNetworks »), une société d'infrastructure de bande passante d'Europe occidentale, annonce aujourd'hui avoir finalisé le refinancement de la dette existante ainsi que la levée d'importantes facilités de dette non utilisées et engagées. Cela financera la construction et le développement de la prochaine génération d'infrastructures critiques de bande passante en Europe. La nouvelle solution de financement des infrastructures à long terme fournit des facilités d'emprunt totales de 1 260 millions EUR.

euNetworks construit et investit dans des réseaux de fibre optique urbains et longue distance pour connecter les principaux centres de données et hubs de données européens. La société possède et exploite des réseaux « deep fiber » dans 18 villes ainsi qu'un réseau longue distance hautement différencié qui s'étend sur 45 000 kilomètres-route dans 17 pays. En tant que spécialiste du secteur, euNetworks continue de croître et d'investir en partenariat avec ses clients, en soutenant les nouvelles technologies et en approfondissant ses réseaux de fibre optique uniques en Europe. Ces investissements alimentent la croissance de l'entreprise.

Le refinancement, qui a été mené par deux des investisseurs existants d'euNetworks, Stonepeak et Investment Management Corporation of Ontario (« IMCO »), a suscité un vif intérêt de la part d'institutions financières axées sur les infrastructures, reflétant la solide confiance dans la position d'euNetworks. Le financement étend le lien de viabilité établi lors de la précédente levée de dette en 2021, renforçant ainsi l'engagement d'euNetworks à l'égard de son programme ESG. Il comprend une importante facilité d'investissement renouvelable engagée pour soutenir les futures occasions de croissance organique et les activités de fusacs, et établit une plateforme de financement à long terme fournie par 14 bailleurs de fonds : ABN AMRO Bank, AXA IM Alts, Banco de Sabadell, CIBC UK, DNB (UK) Limited, Export Development Canada, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), LBBW, Lloyds Bank, MUFG Bank, National Australia Bank, NIBC, Nord/LB, et Banque Royale du Canada.

« Ce financement par emprunt nous permet de soutenir notre croissance aux côtés de nos clients, d'investir et d'élargir notre présence d'infrastructures réseau », déclare Katherine Alexakis, directrice financière, euNetworks. « L'importante liquidité accessible grâce à ce processus souligne la solide proposition de valeur et l'infrastructure fondamentale fournie par euNetworks. Nous sommes heureux que cette augmentation de la dette nous ait permis de continuer à intégrer notre engagement en faveur de la durabilité en intégrant des indicateurs clés de performance liés à l'ESG, et nous exprimons notre gratitude à nos prêteurs pour leur soutien alors que nous continuons à construire et à fournir une infrastructure de bande passante critique. »

Cyrus Gentry, directeur général, Stonepeak, déclare : « L'Europe présente de nombreuses perspectives attrayantes. Ce financement incrémentiel et à long terme des infrastructures permet à euNetworks de tirer parti de sa position distincte dans la région. En tant que chef de file du marché de la connectivité des centres de données en Europe, euNetworks se distingue dans un monde de plus en plus interconnecté, où les principaux réseaux fibrés constituent le fondement de l'écosystème des infrastructures numériques de demain. »

Matthew Mendes, directeur général et responsable des infrastructures mondiales, IMCO, déclare : « Nous voyons d'énormes opportunités de croissance dans le secteur des infrastructures de bande passante, portées par une demande toujours croissante pour la transmission de données. Ce financement permettra à euNetworks de continuer à étendre et à densifier sa présence, en construisant le réseau de prochaine génération afin de répondre à cette demande. IMCO est fier de jouer un rôle dans le renforcement de la position de leader d'euNetworks en matière de connectivité européenne. »

euNetworks a été conseillé par RBC Marchés des Capitaux (conseiller en créanve) et A&O Shearman (conseiller juridique). Les bailleurs ont été conseillés par Latham & Watkins.

À propos d'euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructure à bande passante critique, qui possède et exploite 18 réseaux métropolitains à fibre optique connectés à une dorsale interurbaine de grande capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La société est leader sur le marché de la connectivité des centres de données, connectant directement plus de 536 centres aujourd'hui. euNetworks est également un fournisseur leader de connectivité cloud et offre un portefeuille ciblé de services métropolitains et longue distance, y compris de fibre optique noire, longueurs d'onde et Ethernet. Les clients des secteurs de la vente en gros, de la finance, du contenu, des médias, de la téléphonie mobile, des centres de données et des entreprises bénéficient de l'inventaire unique d'euNetworks en matière de fibres et de conduits, qui sont conçus pour répondre à leurs besoins en matière de large bande passante.

La société fournit des services en s'engageant activement en faveur du développement durable et se concentre sur son objectif d'émissions nettes de carbone, de gestion de la chaîne d'approvisionnement respectueuse de l'environnement et de collaboration entre la communauté et l'industrie pour relever les défis environnementaux à venir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d'investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels avec environ 65,1 milliards USD d'actifs sous gestion. En investissant à l'échelle mondiale dans des activités défensives et basées sur des actifs durables, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et ses sociétés de portefeuille, en mettant l'accent sur la protection en cas de baisse et sur de solides rendements ajustés aux risques. En tant que sponsor de véhicules d'investissement de capital-investissement et de crédit, Stonepeak fournit des capitaux, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour accroître les investissements dans ses secteurs cibles, notamment les communications, les énergies et la transition énergétique, les transports, la logistique et l'immobilier. Stonepeak est basé à New York et dispose de bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Singapour et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.stonepeak.com.

À propos d'IMCO

IMCO (Investment Management Corporation of Ontario) gère 77,4 milliards USD d'actifs pour le compte de ses clients. Créée dans le but exclusif de générer de meilleurs résultats d'investissement pour le secteur public et parapublic ontarien, IMCO travaille dans le cadre d'une structure indépendante et sans but lucratif de recouvrement des coûts. Nous proposons des services haut de gamme de gestion d'investissements, notamment des conseils en matière de construction de portefeuille, un meilleur accès à une gamme diversifiée de classes d'actifs et des capacités sophistiquées de gestion des risques. Étant l'un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada, nous investissons dans le monde entier et nous exécutons efficacement les grandes transactions. L'envergure de notre Société permet à nos clients d'accéder à un portefeuille mondial bien diversifié, comprenant des classes d'actifs privés et des alternatives recherchées. Suivez-nous sur LinkedIn et X @imcoinvest

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 juin 2024 à 16:40

