346 554 $ pour soutenir un projet de recherche et de développement lié aux minéraux critiques et stratégiques dans Abitibi-Est





VAL-D'OR, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Développement économique régional), Pierre Dufour, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, qu'un soutien financier totalisant 346 554 $ est accordé à Mines Agnico Eagle Limitée pour le projet de développement d'un microscope optique automatisé assisté par intelligence artificielle pour caractériser la minéralogie du nickel-cobalt et du carbone graphitique des gisements d'or réfractaire et améliorer leur valorisation.

Pour l'ensemble du Québec, ce sont six projets qui recevront une aide financière totale de 2 845 633 $.

Le Programme, géré par le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), a pour objectif de favoriser l'innovation et l'acquisition de connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS), de l'extraction minière jusqu'à la production et à la transformation de ces minéraux, en passant par le recyclage et la valorisation des résidus miniers.

L'ensemble des projets financés visent une meilleure valorisation d'une dizaine de minéraux différents, notamment grâce à l'optimisation de procédés, à l'élaboration de nouvelles applications pour certains produits et à l'intégration de principes d'économie circulaire.

Citations :

«?Pour que le Québec demeure un chef de file en matière de mise en valeur responsable des minéraux critiques et stratégiques, il est primordial d'investir en recherche et développement. Les résultats de cet appel de projets démontrent encore une fois que nous avons non seulement l'expertise au sein de notre écosystème minier, mais aussi l'ambition d'innover. Félicitations aux entreprises sélectionnées, et bon succès!?»

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Une grande entreprise bien ancrée dans la région et qui se démarque par l'innovation pourra se prévaloir de ce programme qui appuie la réalisation de projets axés sur l'essor de la filière des MCS. Mines Agnico Eagle bénéficiera d'un soutien dans ses travaux de recherche et développement pour améliorer la valorisation des gisements d'or réfractaire, un atout indéniable pour la décarbonation de notre économie et pour un développement minier plus durable!?»

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Développement économique régional)

Faits saillants :

Cette aide financière est accordée dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme de soutien à la recherche et développement pour l'extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques.

Lancé en septembre 2022, ce programme s'inscrit dans le cadre de l'action 2.2.2 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM) au Québec est un organisme à but non lucratif. Il est un des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) accrédités et financés par le gouvernement du Québec. Sa mission est d'accroître la compétitivité des entreprises en transformation métallique par le soutien à l'innovation.

En avril 2023, le CRITM a attribué une somme de 2,7 millions de dollars pour six projets à la suite du premier appel de projets du Programme.

Liens connexes :

19 juin 2024 à 16:21

