Converge Technology Solutions Corp. présente les résultats du vote de l'assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire des actionnaires





TORONTO et GATINEAU, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer les résultats du vote de son assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le mercredi 19 juin 2024. Les résultats du vote tenu plus tôt aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle et assemblée extraordinaire virtuelle des actionnaires de la Société sont présentés ci-dessous.

i. Élection des administrateurs

Les dix candidats suivants ont été élus à des postes d'administrateurs de Converge au sein du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Converge, ou jusqu'à ce que leur successeur soit élu ou nommé. Les résultats de vote suivants représentent le total des votes exprimés par procuration et par vote électronique :

Candidat(e) Voix pour % de voix pour Voix contre % de voix contre Shaun Maine 110 424 553 99,68 % 357 138 0,32 % Thomas Volk 89 983 182 81,23 % 20 798 509 18,77 % Brian Phillips 108 797 714 98,21 % 1 983 976 1,79 % Nathan Chan 90 795 669 81,96 % 19 986 021 18,04 % Ralph Garcea 84 132 188 75,94 % 26 649 502 24,06 % Darlene Kelly 91 903 390 82,96 % 18 878 301 17,04 % Toni Rinow 108 775 489 98,19 % 2 006 201 1,81 % Wendy Bahr 110 232 449 99,50 % 549 242 0,50 % Gayle Morris 110 451 034 99,70 % 330 657 0,30 % Mary Hassett 110 451 537 99,70 % 330 154 0,30 %

ii. Nomination et rémunération du vérificateur

Ernst & Young LLP, comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de Converge jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Converge. Les résultats de vote suivants représentent le total des votes exprimés par procuration et par vote électronique :

Voix pour % de voix pour Abstentions % d'abstentions 112 518 465 99,00 % 1 134 185 1,00 %









iii. Régime d'achat d'actions par les employés modifié et retraité

La résolution approuvant le régime d'achat d'actions par les employés modifié et retraité de Converge (dont le texte intégral est présenté à l'annexe A de la circulaire d'information de la Société datée du 30 avril 2024 (la circulaire)) a été approuvée par la majorité des actionnaires. Les résultats de vote suivants représentent le total des votes exprimés par procuration et par vote électronique :

Voix pour % de voix pour Voix contre % de voix contre 86 059 284 77,68 % 24 722 406 22,32 %























iv. Renouvellement, modification et retraitement du Régime incitatif à long terme

La résolution approuvant le renouvellement, la modification et le retraitement du Régime incitatif à long terme de Converge (dont le texte intégral est présenté à l'annexe C de la circulaire) a été approuvée par la majorité des actionnaires. Les résultats de vote suivants représentent le total des votes exprimés par procuration et par vote électronique :

Voix pour % de voix pour Voix contre % de voix contre 91 090 006 82,22 % 19 691 684 17,78 %

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

