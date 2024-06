Medline Canada ouvre officiellement un nouveau centre de distribution de fournitures médicales dans l'Ouest canadien





CALGARY, AB, le 19 juin 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation -- un important fabricant et distributeur de fournitures médicales -- est fière d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau centre de distribution à Rocky View, en Alberta.

Situé juste au nord de Calgary, le nouveau centre de distribution de 160 000 pieds carrés double la capacité d'entreposage dans l'Ouest canadien. Cette expansion améliore le réseau de Medline, lui permettant de répondre à la demande croissante dans la région de l'Ouest et de fournir une base solide pour la croissance de ses secteurs d'activité : soins hospitaliers, soins primaires et soins de longue durée.

Ce développement permet d'assurer une disponibilité accrue des fournitures, soutenant davantage le système de santé canadien d'un océan à l'autre. De plus, il améliore sensiblement la réactivité du service aux clients, non seulement en Alberta, mais aussi dans toute la région de l'Ouest canadien. Medline continue ainsi de manifester son engagement à aider ses clients à obtenir les meilleurs résultats dans tous les milieux de soins de santé.

« Nous sommes ravis d'étendre nos activités grâce au nouveau centre de distribution dans l'Ouest canadien. Cet investissement démontre notre engagement à répondre aux besoins changeants de nos clients, à leur fournir des solutions pour composer avec les défis du milieu des soins de santé d'aujourd'hui et à assurer la livraison rapide et efficace des fournitures médicales essentielles dans tout le pays », a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada, Corporation.

Medline Canada détient l'une des plus grandes capacités de stockage au pays, assurant ainsi la disponibilité de fournitures et d'équipement médical à un large éventail d'hôpitaux, de cliniques, de résidences pour aînés, de pharmacies et de magasins de détail. Avec plus de deux millions de pieds carrés d'espace d'entreposage à l'échelle nationale (y compris celui de Sinclair Dentaire), Medline est stratégiquement placée pour fournir une logistique exceptionnelle ainsi que des services d'entreposage et de planification de la demande, et ce, à partir de huit emplacements au Canada, de St. John's à Terre-Neuve jusqu'à Delta en Colombie-Britannique.

Alors que les soins de santé sont soumis à une pression croissante dans chaque province, Medline réagit en offrant davantage de moyens de soutenir ses clients. Grâce à une efficacité, une agilité et une résilience accrues, Medline optimise ses opérations et donne à ses équipes les moyens de produire un impact considérable en soutenant l'ensemble du continuum des soins de santé au Canada.

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec 1 200 employés, y compris ceux de Sinclair Dentaire, et plus de 2 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage combiné, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé d'un océan à l'autre -- Ensemble au coeur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le www.medline.ca.

