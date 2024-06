Avis de nomination - Accelia Capital annonce la nomination de Julien Letartre à titre d'associé





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Accelia Capital est heureuse d'annoncer la nomination de Julien Letartre à titre d'associé du fonds de capital de risque. Ayant oeuvré dans des postes clés au sein de diverses organisations financières de renom, Julien a rejoint Accelia Capital en 2022 et apporte une expertise pointue en investissement et en financement d'entreprises technologiques. À titre d'associé d'Accelia, il sera impliqué dans l'ensemble des transactions et des opérations du fonds, ainsi que la supervision d'une équipe d'analystes.

« Depuis son arrivée chez Accelia, Julien s'est démarqué par son enthousiasme, sa capacité d'analyse et son engagement dans la mission du fonds. Il possède un excellent réseau d'affaires et une capacité supérieure à assurer des maillages actifs auprès des acteurs de l'écosystème de capital de risque au Canada. Je suis ravie que Julien ait accepté ces nouvelles responsabilités à titre d'associé et je le félicite pour cette nomination. » - Christine Beaubien, cofondatrice et associée directrice d'Accelia Capital

« Julien est un collègue fort apprécié pour sa grande rigueur et son intégrité. Il est passionné de technologie et contribue à créer de la valeur dans les entreprises en portefeuille d'Accelia. Son parcours professionnel impressionnant représente un atout de taille pour le fonds et ses partenaires. » - Annick Charbonneau, cofondatrice et associée directrice d'Accelia Capital

« C'est un privilège pour moi d'être impliqué dans le développement d'Accelia à titre d'associé. Je suis ravi de contribuer à bâtir notre portefeuille d'investissements et de soutenir la croissance de ces entreprises technologiques prometteuses. Je tiens à remercier Christine et Annick pour leur confiance. C'est un plaisir de collaborer avec toute l'équipe. » - Julien Letartre, associé d'Accelia Capital

Avant de rejoindre Accelia, Julien a travaillé en capital de risque et en placements privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec, un important gestionnaire de fonds institutionnels au Canada. Auparavant, il a travaillé en placements privés chez Novacap, en banque d'investissement chez BMO Capital Markets et en fusions et acquisitions chez CGI, où il a participé à des activités d'investissement, de financement et à des acquisitions d'entreprises. Précédemment, Julien a occupé des postes en génie informatique et en services-conseils en gestion. Il a obtenu un M.Sc. en Finance et un MBA de l'Université Laval, le titre CFA, ainsi qu'un baccalauréat en génie informatique de l'Université McGill.

À propos d'Accelia Capital

Accelia Capital est un fonds de capital de risque de 60 millions de dollars dont la mission est de propulser les entreprises technologiques innovantes à fort potentiel de croissance. Le fonds promeut la diversité, le rendement et l'impact en favorisant les investissements dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Les sociétés du portefeuille bénéficient également du soutien de femmes d'affaires de renom qui se sont mobilisées et qui mettent leurs réseaux et leur expertise au service de leur succès. Accelia Capital est un catalyseur pour le développement des entreprises innovantes et contribue à créer un écosystème diversifié en technologie.

