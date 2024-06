Lancement de la programmation du colloque 2024 - « Tourné vers l'avenir de la formation minière »





VAL-D'OR, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Rassemblant des acteurs de l'éducation, du secteur minier et des instances gouvernementales, la 9e édition du colloque de l'Institut national des mines offre une programmation des plus prometteuses! Intitulé « Tourné vers l'avenir de la formation minière », l'événement se tiendra le 26 septembre prochain au Club de golf de Chibougamau dans la région du Nord-du-Québec.

« Encore une fois, l'équipe de l'Institut s'est surpassée en présentant une programmation des plus porteuses pour contribuer à l'actualisation de l'offre de formation minière au Québec. Ce rendez-vous dans le Nord-du-Québec sera unique et permettra d'y découvrir ceux et celles qui oeuvrent dans le secteur minier et de l'éducation et qui permettent au Québec de demeurer un chef de file dans une formation minière de grande qualité! »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

Trois conférences, un panel et un atelier de réflexion

Désirant mettre en avant-scène les besoins de l'industrie minière et favoriser les discussions pour l'actualisation de l'offre de formation minière québécoise, trois conférences, un panel ainsi qu'un atelier de réflexion seront proposés à la centaine de participantes et participants attendus.

Depuis son implantation en 2018, la salle de contrôle de la mine Lamaque d'Eldorado Gold Québec est devenue le pivot central des opérations minières. Chargée de superviser une multitude de processus, ses responsabilités s'étendent bien au-delà de la simple surveillance. Désormais, la salle de contrôle nécessite de repenser la formation et les compétences nécessaires pour l'opérer. Une première conférence, intitulée « La salle de contrôle et les compétences de la main-d'oeuvre : symboles de performances opérationnelles », sera offerte par Sonny Melançon, collaborateur en téléopération et automatisation chez Eldorado Gold Québec. Afin d'approfondir la définition de la salle de contrôle, d'exprimer la vision actuelle et future de ce concept et de répondre aux enjeux de main-d'oeuvre et de formation à actualiser, un panel interviendra sur le thème « Salles de contrôle : formation, compétences et vision d'avenir ». Ce panel regroupera la conseillère à l'innovation et à la recherche de l'Institut national des mines, Sophie-Anne Soumis, le professeur agrégé de Polytechnique Montréal, Philippe Doyon-Poulin, le surintendant adjoint aux opérations minières à la mine Raglan, Danny Frenette et le superviseur logistique minière à la mine Éléonore, Newmont Corporation.

Situé dans le Nord-du-Québec, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James s'est construit, au fil du temps, une notoriété enviable et un réseau partenarial fort. Sa contribution au développement socio-économique et sa capacité constante à « réfléchir autrement » pour « faire autrement » de manière à répondre aux besoins de formation de l'industrie minière l'amènent à se distinguer tant dans sa capacité à déconstruire les modèles pédagogiques pour les rendre performants que dans ses approches de formation personnalisées pour chacune des entreprises avec lesquelles il travaille. Pour cette deuxième conférence, intitulée « Faire autrement : modèle du Centre de formation professionnelle de la Baie-James », vous pourrez entendre Sonia Caron et Isabel Théoret, respectivement directrice et directrice adjointe du Centre de formation professionnelle de la Baie-James.

Dans le but de faire émerger des pistes de réflexion porteuses pour l'avenir de la formation minière grâce à la contribution de l'ensemble des partenaires rassemblés, l'Institut proposera aux participantes et aux participants du colloque un atelier de cocréation. Cette activité permettra de tirer profit de l'intelligence collective de l'auditoire pour alimenter la réflexion de l'Institut et de ses partenaires en matière d'actualisation de l'offre de formation minière.

Pour clore l'événement, un dîner-conférence intitulé « L'engagement chez Nemaska Lithium : plus qu'une vocation, un courant continu! » sera offert sur place par Mme Annie Pelletier, vice-présidente des ressources humaines et communications chez Nemaska Lithium. Mme Pelletier, qui a travaillé pendant plus de 25 ans chez Rio Tinto, en Amérique du Nord et en Europe, viendra présenter son organisation, sa vision du développement et ses enjeux prioritaires.

Comme lors des éditions précédentes, la première partie de l'événement sera diffusée en direct sur le Web. Il est possible de s'inscrire en présentiel ou en virtuel dès maintenant. Rappelons que l'événement se tiendra le 26 septembre prochain au Club de golf de Chibougamau. C'est un rendez-vous!

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

