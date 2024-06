Avis aux médias - La gouverneure générale assistera au dévoilement du jardin de coeurs Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves à Rideau Hall





OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à une activité artistique avec des élèves à l'occasion du lancement du jardin de coeurs Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves à Rideau Hall.

Le jardin de coeurs commémore les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont souffert du régime des pensionnats, à la fois les survivants et ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Chaque coeur symbolise notre responsabilité collective de nous souvenir de leurs histoires et de nous engager à mettre en oeuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Date : Le 21 juin 2024 Heure : 9 h 30 (HAE) Lieu : Centre d'accueil des visiteurs de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 10 le jour de l'événement.

Des photos officielles de l'événement seront fournies sur demande.

Liens connexes

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

19 juin 2024 à 14:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :