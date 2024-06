Le Groupe Ortec renforce ses positions dans la dépollution des sols





en acquérant les activités de traitement et gestion des sols contaminés et des matières résiduelles organiques d'Englobe Corp. en Amérique du Nord

ainsi que ses activités au Royaume-Uni et en France

La transaction positionne le Groupe Ortec parmi les leaders mondiaux de la dépollution des sites et sols, en Europe, Afrique et Amérique du Nord.

MONTRÉAL, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Groupe Ortec annonce l'acquisition des activités de traitement et gestion des sols contaminés et des matières résiduelles organiques d'Englobe Corp. au Canada et aux États-Unis, et de l'ensemble de ses activités au Royaume-Uni et en France.

Cette activité, qui représente 180 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires, exploite des installations de traitement des sols, des centres de compostage et des sites de valorisation. Elle réalise également des prestations de dépollution de sites.

Les 320 collaborateurs et actifs rejoignent le Pôle Global Services du Groupe Ortec à compter de ce jour. La nouvelle entité ainsi créée prend le nom de Biogénie.

L'intégration ouvrira au Groupe Ortec les marchés nord-américain et britannique du traitement des sols et des déchets organiques, tout en renforçant ces activités en France, où Ortec bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans d'opérations.

« Les expertises et actifs de Biogénie, associés au savoir-faire d'Ortec-Soléo, positionneront le Groupe Ortec parmi les leaders mondiaux de la dépollution des sols. Cette activité clé s'inscrit au coeur de la transition environnementale et de la décarbonation, au travers de la lutte contre l'artificialisation des sols. Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape et souhaitons la bienvenue à tous les collaborateurs de Biogénie », a déclaré André Einaudi, Président-Directeur Général du Groupe Ortec.

« En rejoignant Ortec, Biogénie intègre un acteur majeur des services à l'environnement, qui favorisera une croissance durable. Pour avoir travaillé ensemble par le passé, nous connaissons l'expertise approfondie d'Ortec, leurs services complémentaires aux nôtres, et la réputation de confiance et d'innovation de ce groupe indépendant et familial », a ajouté Alain Robichaud, Responsable Biogénie Amérique du Nord et Royaume-Uni.

Les activités dépollution des sites et sols du Groupe Ortec en bref :

500 collaborateurs

Sur 3 continents : Europe , Amérique du Nord, Afrique

, Amérique du Nord, Afrique 17 agences travaux

33 plateformes de traitement de sols

4 centres de compostage

12 sites de réhabilitation et renaturation

Une offre complète : conception et ingénierie, travaux de dépollution, réhabilitation de sites et réaménagement de carrières, valorisation de terres polluées, gestion des matières organiques et production de fertilisants

TD Securities Inc. agit en tant que conseiller financier d'Englobe Corp.

Contact Média du Groupe Ortec : Floriane LASSALLE-MASSIP, [email protected], Tel. : +33 (0)6 77 70 26 48

19 juin 2024 à 14:14

