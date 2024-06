Priscilla Guy reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie





PASPÉBIAC, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Gaspésie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie à la chorégraphe Priscilla Guy. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis à l'occasion de la 33e assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie, qui s'est tenue au Site historique national de Paspébiac.

« Priscilla Guy est une artiste ac­com­plie et pas­sionnée. Ses oeuvres chorégraphiques sont fortes et novatrices, démontrant à la fois son puissant sens du risque ainsi qu'une maîtrise technique impeccable. Avec plus de 200 représentations de danse in situ à son actif, la chorégraphe a largement contribué à démocratiser la danse contemporaine, autant à l'international qu'au Québec. Ses nombreuses activités aux quatre coins de la Gaspésie font sans contredit d'elle une digne ambassadrice culturelle », ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de l'artiste

Priscilla Guy est performeuse, chorégraphe, cinéaste, commissaire et chercheuse en arts basée à Marsoui, en Gaspésie. En 2007, elle fonde Mandoline Hybride, bannière sous laquelle elle diffuse ses créations scéniques, performances in situ et courts métrages chorégraphiques aux échelles locale et internationale. Son répertoire compte notamment la pièce Les Installations Mouvantes, qui a été présentée plus de 150 fois au Canada et en Europe et qui a reçu en 2012 le Prix Culture de LOJIQ à l'Assemblée nationale du Québec, ainsi que la pièce Singeries présentée aux Pays-Bas, en Écosse, en Belgique et au Canada. Également à la direction de plusieurs projets de diffusion chapeautés par Mandoline Hybride (Regards Hybrides, Salon58, FURIES -- festival de danse contemporaine) et impliquée dans des projets collectifs internationaux (8DAYS, Expanded Hybrids), elle s'intéresse à la force du groupe pour propulser des idées politiques, esthétiques et sociales. Elle siège présentement au conseil d'administration du Studio 303 et détient un doctorat en arts de l'Université de Lille (France).

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée au cours de l'année sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient l'auteur, compositeur et interprète Mathieu Hachebé, et l'artiste en arts visuels Jacky Georges Lafargue.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

