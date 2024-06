Scientist.com dévoile Elisa : une assistante de recherche dotée d'un LLM pour les scientifiques des industries pharmaceutiques et biotechnologiques





Scientist.com, la principale place de marché mondiale pour la recherche biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel assistant de recherche basé sur un modèle de langage étendu (LLM) appelé Elisa, nommé en hommage à un test de recherche largement utilisé et à ELIZA, un chatbot des années 1960. Elisa est la dernière addition à une suite d'applications propriétaires alimentées par l'IA, créées par Scientist.com pour améliorer et accélérer la recherche sur les médicaments. Les utilisateurs de la place de marché peuvent désormais bénéficier d'un assistant LLM puissant, évolutif et intuitif, qui comprend les nuances de la recherche pharmaceutique et a été formé sur les sources de données publiques de Scientist.com.

« Elisa est un pont entre la technologie avancée et nos clients, leur offrant un accès instantané aux informations de la place de marché et une interface conversationnelle qui comprend leurs besoins en matière de recherche », a déclaré Chris Petersen, fondateur et CTO de Scientist.com. « C'est le dernier d'une série d'outils alimentés par des LLM que nous avons construits pour aider les chercheurs en sciences de la vie à utiliser leurs programmes de découverte de médicaments plus rapidement et à moindre coût. »

Elisa relève trois défis majeurs pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques qui intègrent de grands modèles de langage dans leurs opérations :

1. Il garantit le respect total de la vie privée et la confidentialité de toutes les données.

2. Il s'agit d'une solution économique dotée des capacités et de la flexibilité de plateformes haut de gamme telles qu'Azure ou Amazon.

3. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une expertise technique approfondie pour développer et exploiter un LLM privé sur votre propre infrastructure.

D'autres outils dotés de LLM sur la place de marché de Scientist.com aident les utilisateurs à négocier les prix avec les fournisseurs, à répondre rapidement aux messages des fournisseurs, à trouver des services et des produits, et à comprendre les accords juridiques.

L'entreprise utilise également des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur près d'une décennie de données de la place de marché pour créer des modèles prédictifs propriétaires qui aident les chercheurs à trouver et évaluer la meilleure technologie et les meilleurs laboratoires pour leurs besoins de recherche, ainsi qu'à prévoir les performances des fournisseurs une fois le projet de recherche lancé. Ceux-ci incluent le Tumor Model FinderTM, qui compare les données de séquençage de l'ADN sur 10 000 modèles d'oncologie pour aider les chercheurs à identifier et acheter le modèle le plus approprié..

Pour en savoir plus sur la manière dont Scientist.com utilise l'intelligence artificielle sur l'ensemble de sa plateforme, consultez le site https://scientist.com/ai/ ou écrivez à [email protected].

À propos de Scientist.com

Scientist.com est le premier marché mondial de la recherche scientifique fondé sur l'IA. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, fait économiser du temps et de l'argent, réduit les risques et donne accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d'entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 100 sociétés de biotechnologie, et les NIH américains.

Contact pour les médias : Pour de plus amples informations ou pour organiser un entretien avec Chris Petersen, veuillez contacter Sean à l'adresse suivante : [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 juin 2024 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :